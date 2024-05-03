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Студенты

Для белгородских выпускников выделили 780 целевых мест в вузах. Что это значит?

3 мая 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Студенты

780 квот по целевому набору выделили для белгородских выпускников

Белгородская область получит 780 целевых квот для подготовки специалистов по критически важным для региона направлениям. Прежде всего это медицина, образование, IT, инженерия и сельское хозяйство. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Министерство науки и высшего образования РФ выделило 780 целевых квот для абитуриентов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что 780 студентов после окончания ведущих вузов страны, прежде всего белгородских, должны будут вернуться для работы в родной регион. В общей сложности речь идёт о более чем 30 специальностях: медицина, образование, IT, инженерия, сельское хозяйство. Губернатор подчеркнул, что это критически важные для региона направления.

В апреле стало известно, что белгородские выпускники, вероятно, смогут поступить в вузы страны по упрощённой форме. Для них сохраняются прежние условия поступления в высшие учебные заведения, которые действовали в прошлом году.

Белгородские выпускники смогут поступить в вузы страны по упрощённой форме
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