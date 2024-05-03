Для белгородских выпускников выделили 780 целевых мест в вузах. Что это значит?

Он пояснил, что 780 студентов после окончания ведущих вузов страны, прежде всего белгородских, должны будут вернуться для работы в родной регион. В общей сложности речь идёт о более чем 30 специальностях: медицина, образование, IT, инженерия, сельское хозяйство. Губернатор подчеркнул, что это критически важные для региона направления.