После уверенной победы — разгром: белгородцы проиграли воронежским хоккеистам

Во второй день белгородцы победить не смогли: игра закончилась со счётом 1:8 в пользу ХК «ЭкоНива-Бобров». В первом периоде белгородцы не смогли забросить ни одну шайбу, а во втором позволили бобровцам в течение девяти минут забить шесть шайб подряд. В заключительном периоде оба соперника забили по одной шайбе.