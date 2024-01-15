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Хоккей

После уверенной победы — разгром: белгородцы проиграли воронежским хоккеистам

15 января 2024, 07:49
Фото: vk.com/club8075812
Хоккей

МХК «Белгород» проиграла во второй встрече с хоккеистами «ЭкоНивы»

Второй день игры с воронежским клубом для белгородцев закончился поражением. 12 января хоккеисты проиграли со счётом 1:8. После игр в Боброве МХК «Белгород» опустилась на восьмое место в турнирной таблице, пишет «Горком 36»
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Хоккей

Первые официальные матчи в 2024 году состоялись в четверг и пятницу, 11 и 12 января. Белгородцы сыграли с воронежским клубом «ЭкоНива-Бобров». Матчи должны были пройти на белгородском льду, однако из-за неспокойной оперативной обстановки игры перенесли в Бобров.

В результате первой встречи, которая состоялась 11 января, молодёжная хоккейная команда «Белгород» одержала уверенную победу: счёт составил 3:1. Белгородцы набрали 31 очко и стали шестыми в турнирной таблице.

Во второй день белгородцы победить не смогли: игра закончилась со счётом 1:8 в пользу ХК «ЭкоНива-Бобров». В первом периоде белгородцы не смогли забросить ни одну шайбу, а во втором позволили бобровцам в течение девяти минут забить шесть шайб подряд. В заключительном периоде оба соперника забили по одной шайбе.

По состоянию на 13 января белгородские хоккеисты опустились в турнирной таблице до восьмого места, а хоккеисты «ЭкоНивы-Бобров» поднялись на третье место.

Сегодня и завтра, 15 и 16 января, МХК «Белгород» сыграет с «Кристаллом» из Саратова.

Уверенная победа: МХК «Белгород» обыграла одного из лидеров НМХЛ
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