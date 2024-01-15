После уверенной победы — разгром: белгородцы проиграли воронежским хоккеистам

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Первые официальные матчи в 2024 году состоялись в четверг и пятницу, 11 и 12 января. Белгородцы сыграли с воронежским клубом «ЭкоНива-Бобров». Матчи должны были пройти на белгородском льду, однако из-за неспокойной оперативной обстановки игры перенесли в Бобров.
В результате первой встречи, которая состоялась 11 января, молодёжная хоккейная команда «Белгород» одержала уверенную победу: счёт составил 3:1. Белгородцы набрали 31 очко и стали шестыми в турнирной таблице.
Во второй день белгородцы победить не смогли: игра закончилась со счётом 1:8 в пользу ХК «ЭкоНива-Бобров». В первом периоде белгородцы не смогли забросить ни одну шайбу, а во втором позволили бобровцам в течение девяти минут забить шесть шайб подряд. В заключительном периоде оба соперника забили по одной шайбе.
По состоянию на 13 января белгородские хоккеисты опустились в турнирной таблице до восьмого места, а хоккеисты «ЭкоНивы-Бобров» поднялись на третье место.
Сегодня и завтра, 15 и 16 января, МХК «Белгород» сыграет с «Кристаллом» из Саратова.