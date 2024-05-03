В Белгородском районе продаются участки под ИЖС от 600 тысяч рублей

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В селе Мясоедово Белгородского района продаются земельные участки под ИЖС. Площадь варьируется от 800 до 1555 «квадратов». Стоимость – от 600 тысяч рублей. Первоначальный взнос при заключении договора купли-продажи составляет от 360 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в населённом пункте есть школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, а также библиотека-музей «Мясоедовское подполье».
Село входит в состав Беловского сельского поселения. Оно расположено на левом берегу реки Разумная. Выше по течению реки устроено водохранилище, а ниже — село Севрюково, которое примыкает к Мясоедово на юго-западе.
Забронировать земельный участок можно на портале АО «БИК» в разделе «Купить участок».