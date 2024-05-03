В Белгородском районе продаются участки под ИЖС от 600 тысяч рублей

В селе Мясоедово Белгородского района продаются земельные участки под ИЖС. Площадь варьируется от 800 до 1555 «квадратов». Стоимость – от 600 тысяч рублей. Первоначальный взнос при заключении договора купли-продажи составляет от 360 тысяч рублей.