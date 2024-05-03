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В Белгородском районе продаются участки под ИЖС от 600 тысяч рублей

В Белгородском районе продаются участки под ИЖС от 600 тысяч рублей

3 мая 2024, 07:00
Фото: 1MI
Реклама. АО БИК. erid: LjN8KRp67
Земельные участки расположены в селе Мясоедово в Белгородском районе. В населённом пункте есть школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. Подробности сообщили в АО «БИК».

В селе Мясоедово Белгородского района продаются земельные участки под ИЖС. Площадь варьируется от 800 до 1555 «квадратов». Стоимость – от 600 тысяч рублей. Первоначальный взнос при заключении договора купли-продажи составляет от 360 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в населённом пункте есть школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, а также библиотека-музей «Мясоедовское подполье».

Село входит в состав Беловского сельского поселения. Оно расположено на левом берегу реки Разумная. Выше по течению реки устроено водохранилище, а ниже — село Севрюково, которое примыкает к Мясоедово на юго-западе.

Забронировать земельный участок можно на портале АО «БИК» в разделе «Купить участок».

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#Кристина Семенчук#Площадь#ИЖС#Детский сад#Белгород#Земельные участки#Мясоедово#Севрюково#Белгородское районе
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