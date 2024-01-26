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Posted 26 января, 09:58

Published 26 января, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Детская площадка

БИК передал 2 земельных участка в муниципальную собственность под детские площадки

26 января 2024, 09:58
Фото: 1MI
Детская площадка
Для организации детских площадок в муниципальную собственность Белгородского района передали два земельных участка в микрорайонах «Шишино 39» и «Шишино 84».

На предоставленных земельных участках администрация Белгородского района планирует обустроить детские площадки, на которых для самых маленьких белгородцев установят современные игровые комплексы, качели, горки и другие аттракции. Игровые площадки станут местом, где юные жители Белгородского района смогут общаться и взаимодействовать со сверстниками, а также наслаждаться активным отдыхом под присмотром родителей.

Игровые зоны традиционно представляют важную часть городской инфраструктуры, которые играют роль в формировании комфортной среды для детей и их родителей. Такие места становятся центрами семейного отдыха и общения, где дети проводят время, играя и развиваясь.

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#Город#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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