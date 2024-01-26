БИК передал 2 земельных участка в муниципальную собственность под детские площадки

На предоставленных земельных участках администрация Белгородского района планирует обустроить детские площадки, на которых для самых маленьких белгородцев установят современные игровые комплексы, качели, горки и другие аттракции. Игровые площадки станут местом, где юные жители Белгородского района смогут общаться и взаимодействовать со сверстниками, а также наслаждаться активным отдыхом под присмотром родителей.



Игровые зоны традиционно представляют важную часть городской инфраструктуры, которые играют роль в формировании комфортной среды для детей и их родителей. Такие места становятся центрами семейного отдыха и общения, где дети проводят время, играя и развиваясь.