«БИК» запустил в Белгородской области новый формат взаимодействия с застройщиками

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:50
Первое такое инвестиционное соглашение о совместной реализации комплексного проекта по строительству жилья на территории Белгородской области заключили «БИК» и застройщик «БРИК Керамикс». Согласно условиям сделки, «БИК» предоставляет инвестору земельный участок площадью 18,5 га по стоимости в соответствии с утвержденными нормативами, а компания застройщик гарантирует поэтапный ввод жилья и обустройство территорий общего пользования.
Проект предусматривает строительство на 10,55 га, включая блокированную застройку 56 жилых домов, площадью не менее 100 кв. м каждый, и возведение 14 среднеэтажных многоквартирных домов суммарной площадью 30, 1 тыс. кв. м. На участке площадью 7,95 га запланировано создание спортивных и детских игровых площадок, парковых и рекреационных зон в соответствии с проектом развития территорий. До подписания договора, застройщик согласовалархитектурно-градостроительный облик объекта с областным профильным ведомством. Соответственно, все инфраструктурные решения будут соответствовать потребностям жителей, согласно действующим нормам. Срок сдачи объекта — 2030 год. Финансовую поддержку проекта осуществляет банк ДОМ.РФ.
— В рамках нашей новой программы, мы предлагаем инвесторам земельные участки под комплексное развитие. Стоимость наделов формируется исходя из объема вводимого жилья и размера собственных инвестиций застройщика в развитие социальной инфраструктуры. А мы берем на себя обязательства обеспечить полную прозрачность процессов, помочь преодолеть возможные бюрократические моменты, которые могут затянуть реализацию проекта, — рассказала Дарья Макарова, исполнительный директор «БИК».
Важно, что подобный формат сделки упрощает для застройщика взаимодействие с банками, оформление и получение проектного финансирования. Это стало возможным благодаря определению статуса земельного участка, соответственно дополнительного правового регулирования после строительства не требуется.
При этом, в случае нарушения условий соглашения со стороны застройщика любого вида обязательств, особенно по обустройству социальной инфраструктуры, к компании будут применены серьезные штрафные санкции. Также инвестор будет вынужден либо вернуть земельный участок, либо выкупить его по полной рыночной стоимости.
Таким образом, участники соглашения «на берегу» четко оформляют свои договоренности, что позволит сдать в срок качественное жилье «под ключ», начиная от самого объекта, коммуникаций к нему, парковок, дорог и площадок для спорта и отдыха.