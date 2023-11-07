«БИК» запустил в Белгородской области новый формат взаимодействия с застройщиками

Проект предусматривает строительство на 10,55 га, включая блокированную застройку 56 жилых домов, площадью не менее 100 кв. м каждый, и возведение 14 среднеэтажных многоквартирных домов суммарной площадью 30, 1 тыс. кв. м. На участке площадью 7,95 га запланировано создание спортивных и детских игровых площадок, парковых и рекреационных зон в соответствии с проектом развития территорий. До подписания договора, застройщик согласовалархитектурно-градостроительный облик объекта с областным профильным ведомством. Соответственно, все инфраструктурные решения будут соответствовать потребностям жителей, согласно действующим нормам. Срок сдачи объекта — 2030 год. Финансовую поддержку проекта осуществляет банк ДОМ.РФ.