В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей

На отделочные работы в готовом объекте и/или благоустройство участка КПК «БИК Инвест» выдает от 300 тыс. до 1,5 млн рублей на срок до 84 месяцев. В случае заключения договора подряда или со строительной организацией ставка по нему будет на уровне 14,5%, а во всех остальных — 15%, что на данный момент даже ниже ключевой ставки ЦБ РФ. В следующем году на это направление запланировано 28 млн рублей.