Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Девушка

В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей

13 декабря 2023, 12:00
Фото: Midjourney
Девушка
Заемщики смогут получить средства не только на покупку участков и начало строительства, но также на завершение отделочных работ, благоустройство участков и отделку квартир.

В 2023 году кредитный потребительский кооператив «БИК Инвест» расширил программы кредитования со ставками 14,5%, 15% и 17%. Так, белгородцам доступны займы на покупку земельного участка/строительство фундамента под 14,5% и 15%. На таких же условиях можно взять кредит на отделочные работы в готовом объекте и/или благоустройство участка. А с октября 2023 года предоставляется возможность оформить заем на отделку квартиры под 15% и 17%. Окончательная процентная ставка зависит от размера первоначального взноса, а также выбранного способа стройки отделки.

На отделочные работы в готовом объекте и/или благоустройство участка КПК «БИК Инвест» выдает от 300 тыс. до 1,5 млн рублей на срок до 84 месяцев. В случае заключения договора подряда или со строительной организацией ставка по нему будет на уровне 14,5%, а во всех остальных — 15%, что на данный момент даже ниже ключевой ставки ЦБ РФ. В следующем году на это направление запланировано 28 млн рублей.

Относительно новый, но уже достаточно востребованный кредитный продукт — заем на отделку квартиры. КПК «БИК Инвест» готов предоставить от 300 тыс. до 1,5 млн рублей на срок до 84 месяцев. При заключении договора с подрядчиком или строительной организацией процентная ставка будет на уровне 15%, во всех остальных — 17%.

По программе краткосрочных ипотечных займов для владельцев материнского (семейного) капитала можно взять от 100 до 800 тысяч рублей на 90 дней под 17%, чтобы доплатить или оплатить за готовое жильё, строительство либо реконструкцию жилого дома, а также на строительство пристройки к жилому дому.

«Мы видим, что займы под минимально возможный процент действительно помогают людям завершить все строительные и ремонтные работы, чтобы отметить долгожданное новоселье. Все эти программы БИК финансирует из собственных средств, поэтому особенно приятно осознавать нашу причастность к таким радостным событиям. В 2024 году мы продолжим начатое. Бюджет программы на завершение строительства жилых домов определен в размере 28 млн рублей. На займы для покупки земельных участков заложено 6,5 млн рублей. Существенно увеличивается финансирование программы краткосрочных ипотечных займов для владельцев материнского (семейного) капитала. В текущем году КПК „БИК Инвест“ выдал по ней займов на 14,5 млн рублей, в следующем планируем выдать 34 млн рублей».
Дарья Макарова, исполнительный директор АО БИК
Читайте также:
Петра творенье? Какое здание Белгорода считается самым старымВопрос на сотню тысяч: сколько сегодня стоит 1 м² в новостройке в Белгороде?Будет, но не точно: Гладков ответил на вопрос о парковке на месте «Плазы» в Белгороде
#Белгородская область#Строительство#Жилье#Займы#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Отделочные работы#КПК БИК Инвест#Ипотечные займы#БИКфинансирование#Ключевая ставка ЦБ РФ
Подпишитесь
Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине
Сегодня, 12:16
Второе громкое увольнение за день: Щедрина уходит с поста заместителя Гладкова
Сегодня, 09:19
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: электромобиль эффективнее
11 декабря, 12:00
В День Конституции РФ Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга
Сегодня, 11:15
Это слухи: бывший заммэра Белгорода не будет работать в Старом Осколе
Сегодня, 10:34