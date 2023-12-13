В 2024 году КПК «БИК Инвест» выдаст займы на 68 млн рублей

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В 2023 году кредитный потребительский кооператив «БИК Инвест» расширил программы кредитования со ставками 14,5%, 15% и 17%. Так, белгородцам доступны займы на покупку земельного участка/строительство фундамента под 14,5% и 15%. На таких же условиях можно взять кредит на отделочные работы в готовом объекте и/или благоустройство участка. А с октября 2023 года предоставляется возможность оформить заем на отделку квартиры под 15% и 17%. Окончательная процентная ставка зависит от размера первоначального взноса, а также выбранного способа стройки отделки.
На отделочные работы в готовом объекте и/или благоустройство участка КПК «БИК Инвест» выдает от 300 тыс. до 1,5 млн рублей на срок до 84 месяцев. В случае заключения договора подряда или со строительной организацией ставка по нему будет на уровне 14,5%, а во всех остальных — 15%, что на данный момент даже ниже ключевой ставки ЦБ РФ. В следующем году на это направление запланировано 28 млн рублей.
Относительно новый, но уже достаточно востребованный кредитный продукт — заем на отделку квартиры. КПК «БИК Инвест» готов предоставить от 300 тыс. до 1,5 млн рублей на срок до 84 месяцев. При заключении договора с подрядчиком или строительной организацией процентная ставка будет на уровне 15%, во всех остальных — 17%.
По программе краткосрочных ипотечных займов для владельцев материнского (семейного) капитала можно взять от 100 до 800 тысяч рублей на 90 дней под 17%, чтобы доплатить или оплатить за готовое жильё, строительство либо реконструкцию жилого дома, а также на строительство пристройки к жилому дому.
«Мы видим, что займы под минимально возможный процент действительно помогают людям завершить все строительные и ремонтные работы, чтобы отметить долгожданное новоселье. Все эти программы БИК финансирует из собственных средств, поэтому особенно приятно осознавать нашу причастность к таким радостным событиям. В 2024 году мы продолжим начатое. Бюджет программы на завершение строительства жилых домов определен в размере 28 млн рублей. На займы для покупки земельных участков заложено 6,5 млн рублей. Существенно увеличивается финансирование программы краткосрочных ипотечных займов для владельцев материнского (семейного) капитала. В текущем году КПК „БИК Инвест“ выдал по ней займов на 14,5 млн рублей, в следующем планируем выдать 34 млн рублей».
Дарья Макарова, исполнительный директор АО БИК