Вопрос на сотню тысяч: сколько сегодня стоит 1 м² в новостройке в Белгороде?

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
На начало декабря в Белгороде насчитывалось почти 7,8 тысяч объявлений о продаже недвижимости. Из них всё ещё актуальных — чуть более четырёх тысяч. В том числе объявлений о продаже жилья в новостройках — 211.
На начало 2023 года их было 579. К слову, в марте уходящего года активных предложений насчитывалось больше всего. Начиная с периода января 2019 года и по декабрь сегодняшний. Это 792 предложения. С марта по июль их число не падало ниже 700. Это наибольшие показатели за прошедшие четыре года. А вот самый продолжительный период, когда активные объявления о продаже новостроек не доходили до сотни, пришёлся на время с августа 2020 по июнь 2021 года.
По данным, сегодня один м² новостроя в Белгородской области можно приобрести за среднюю цену в 116,58 тысячи рублей. А в самом Белгороде он стоит 122,2 тысячи рублей в среднем. В январе средняя цена поднималась до 121,96 тысячи рублей. Если в январе 2019 года цифра составляла 55,98 тысяч рублей за один м², то отметки в сотню она достигла впервые через три года в конце зимы 2022-го — 114 тысяч 992 рубля.
Диапазон стоимости с того момента стал варьироваться от 81 тысячи до 118,35 тысячи рублей и «скакал» до сентября 2022 года. Уже через месяц нижний порог в сотню тысяч рублей за один м² в новостройке стал постоянным. Примечательно, что пика в 126,05 тысячи стоимость достигла к марту этого года (с 85,18 тысяч на сентябрь 2022). Однако к маю упала до уровня 121,6 тысячи рублей, поднялась до 125,22 тысячи и вновь стала падать до 114,87 тысячи рублей. Это стоимость одного м² в конце октября текущего года. Получается, за месяц цена выросла на 7,3 тысячи.
Как ранее отвечал на вопросы от Бел.Ру руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский, самые «тяжеловесные» цены на жилплощадь можно найти в центре города. Особенно та жилая территория, которая расположена вокруг парка Ленина, на Белгородском проспекте и Харьковской улице. С другой стороны, на Крейде и Спутнике можно найти наиболее доступные цены на жильё.
Также он отметил, что стоимость жилья с начала года практически не изменилась. На рынке вторичного жилья цены выросли примерно на 2-5%. Цены на новостройки также немного поднялись, но не значительно. Самые высокие цены фиксировались во время пандемии, а затем произошло снижение.
Специалист поделился, что до конца августа спрос на недвижимость был высок. Основными покупателями выступали люди, переселяющиеся из других мест, например, жители Шебекино. Ипотечные кредиты предоставлялись по низкой процентной ставке, а цены на жильё оставались стабильными.