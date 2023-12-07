Вопрос на сотню тысяч: сколько сегодня стоит 1 м² в новостройке в Белгороде?

Диапазон стоимости с того момента стал варьироваться от 81 тысячи до 118,35 тысячи рублей и «скакал» до сентября 2022 года. Уже через месяц нижний порог в сотню тысяч рублей за один м² в новостройке стал постоянным. Примечательно, что пика в 126,05 тысячи стоимость достигла к марту этого года (с 85,18 тысяч на сентябрь 2022). Однако к маю упала до уровня 121,6 тысячи рублей, поднялась до 125,22 тысячи и вновь стала падать до 114,87 тысячи рублей. Это стоимость одного м² в конце октября текущего года. Получается, за месяц цена выросла на 7,3 тысячи.