Петра творенье? Какое здание Белгородской области считается самым старым

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Однако Успенско-Николаевский собор не единственный храм, который возводился на этом месте. Ранее, ещё со времён XVII века, здесь стоял деревянный храм, который позднее полностью уничтожил пожар. Вместо него возвели новую церковную постройку. Уже известную современным белгородцам. Работы над храмом Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца начались в 1692 году и продолжались по 1703 год. В 1701 году Пётр I сделал щедрое, по тем временам, пожертвование на завершение строительства собора — «сто рублёв».
Успенско-Николаевский собор имеет богатую и непростую «жизненную историю». После всего пережитого его вновь передали во владение церкви только в 1998 году, после чего она приступила к его восстановлению. Процесс занял некоторое время и завершился лишь в 2005 году. К слову, сам Марфо-Мариинский монастырь основали лишь в 1999 году.
Подробнее об истории архитектурного памятника и самого старого здания Белгородской области можно будет уже сегодня, но немного позже. Для журналиста Бел.Ру проведут экскурсию, чтобы узнать все тонкости «жизни» Успенско-Николаевского собора.
Ещё один объект культурного наследия Белгородской области — здание бывшей усадьбы Карамзиной-Клейнмихеля. После 1917 года основной дом в усадьбе разграбили, а затем там произошёл пожар. Пострадали церковь и кладбище, которые находились на его территории. Однако южная часть крыла бывшей усадьбы сохранилась и использовалась как детский санаторий, в середине ноября через суд Ивнянского района от которого потребовали выполнить работы по сохранению исторического объекта.