Петра творенье? Какое здание Белгородской области считается самым старым

Однако Успенско-Николаевский собор не единственный храм, который возводился на этом месте. Ранее, ещё со времён XVII века, здесь стоял деревянный храм, который позднее полностью уничтожил пожар. Вместо него возвели новую церковную постройку. Уже известную современным белгородцам. Работы над храмом Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца начались в 1692 году и продолжались по 1703 год. В 1701 году Пётр I сделал щедрое, по тем временам, пожертвование на завершение строительства собора — «сто рублёв».