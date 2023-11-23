Будет, но не точно: Гладков ответил на вопрос о парковке на месте «Плазы» в Белгороде

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Губернатор области подтвердил, что разговоры о строительстве «зелёной» парковки на месте «Плазы» имеются. В том числе есть и вопросы, касающиеся постройки там же открытого 50-метрового бассейна. По поводу его строительства есть два варианта: территория бывшего ресторана либо перенос в Сосновку у ресторана «Лес&Лис». Что в итоге расположится на данной территории, пока не решено.
Я понимаю, зачем место нужно бизнесу. Но мне больше нравится то, что раньше было на месте «Плазы». А не очередной торговый центр. Тем более на территории Центрального парка.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что об идее создания парковки стало известно из презентации промежуточных результатов реконструкции Центрального парка. Указанную «зелёную» парковку хотели рассчитать на 120 мест. Как рассказал Тимур Валеев, решение о её создании обеспечит парку большее количество дефицитных растительных территорий.