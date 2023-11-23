Будет, но не точно: Гладков ответил на вопрос о парковке на месте «Плазы» в Белгороде

Губернатор области подтвердил, что разговоры о строительстве «зелёной» парковки на месте «Плазы» имеются. В том числе есть и вопросы, касающиеся постройки там же открытого 50-метрового бассейна. По поводу его строительства есть два варианта: территория бывшего ресторана либо перенос в Сосновку у ресторана «Лес&Лис». Что в итоге расположится на данной территории, пока не решено.