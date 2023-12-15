БИК будет сотрудничать со Сбером в развитии ИЖС в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Базовым инструментом в достижении целей соглашения станет новый совместный продукт БИК и Сбера. Он разработан специалистами организаций и направлен на формирование новых возможностей для покупателей земельных участков в БИК и для строительных организаций региона.
В рамках участия в комплексной индустриальной застройке микрорайонов ИЖС БИК, строительные компании смогут получить проектное финансирование и кредитование на пополнение оборотных средств. Такая финансовая поддержка положительным образом скажется на темпах строительства с применением механизма эскроу счетов.
У покупателей появится возможность в офисах БИК или Сбера приобрести не просто земельный участок, а сразу будущий дом с ипотекой.
«Теперь у наших покупателей будет возможность выбрать готовый проект дома, разработанный специализированной проектной организацией с учетом всех строительных норм и правил. Важно, что он уже получил одобрение экспертов в части экономической эффективности и сметной стоимости. Все проекты будут представлены на цифровой платформе Сбера — ДомКлик, на сайте и офисах АО „БИК“. Строить дома будет организация с государственным участием, прошедшая аккредитацию Сбера. Это гарантирует благонадежность и обеспечит гарантийную поддержку на этапе эксплуатации дома. На период строительства средства клиента БИК и Сбера будут в безопасности благодаря механизму эскроу-счетов, а земельный участок БИК будет рассмотрен банком в качестве первоначального взноса»
Дарья Макарова, исполнительный директор АО «БИК»
Проект разработан в рамках реализации поручений Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о разработке дополнительных мер поддержки и стимулирования увеличения объемов ввода ИЖС в Белгородской области.