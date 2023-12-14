Губернатор Вячеслав Гладков вручил детям-сиротам ключи от квартир в поселке Беловское

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В мероприятии также приняли участие глава администрации Белгородского района Анна Куташова и генеральный директор ООО СЗ УК ЖБК-1 Александр Селиванов.
В рамках региональной программы корпорация ЖБК-1 строит малоэтажные блокированные дома для детей-сирот в поселке Беловское Белгородского района. Каждый дом разделен на 4 квартиры с отдельным выходом и небольшим земельным участком. Всего в районе в таких квартирах от ЖБК1 уже живут порядка 160 семей.
«От всей души вас поздравляю. Мы до сих пор остаемся единственным регионом Российской Федерации, где нет проблем с очередностью по жилью для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Я надеюсь, что так будет и дальше. Очень хочу, чтобы жизнь у вас складывалась яркая, радостная, чтобы вы нашли спутника в жизни, чтобы у вас было много детей, была хорошая, высокооплачиваемая работа. Мы будем рядом, будем стараться помочь, будем радоваться вашим успехам!»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Анна Куташова поблагодарила строителей за надежное партнерство и высокое качество построенных домов.
Дома передаются «под ключ», каждый рассчитан на четыре хозяина. Во всех помещениях чистовая отделка, новая сантехника. Зимой в них тепло, благодаря трёхслойным стенам и внутреннему утеплителю. К домам подведены все коммуникации (вода, газ, канализация), в каждой квартире в комнатах: натяжные потолки, обои, ламинат, на кухне — двухконтурные котлы, работающие на обогрев и подачу горячей воды. Кроме того, корпорация ЖБК-1 укомплектовала квартиры качественной мебелью собственного производства.
«Для ЖБК-1 строительство жилья для детей-сирот — это, прежде всего, социальный проект и его главная цель — создать такие условия, в которых молодым ребятам будет легче адаптироваться в обществе»
Александр Селиванов, генеральный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»
Строительство по улице Новоселов ведется в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района».