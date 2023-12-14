Губернатор Вячеслав Гладков вручил детям-сиротам ключи от квартир в поселке Беловское

Дома передаются «под ключ», каждый рассчитан на четыре хозяина. Во всех помещениях чистовая отделка, новая сантехника. Зимой в них тепло, благодаря трёхслойным стенам и внутреннему утеплителю. К домам подведены все коммуникации (вода, газ, канализация), в каждой квартире в комнатах: натяжные потолки, обои, ламинат, на кухне — двухконтурные котлы, работающие на обогрев и подачу горячей воды. Кроме того, корпорация ЖБК-1 укомплектовала квартиры качественной мебелью собственного производства.