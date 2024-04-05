Купить дом стало проще: БИК и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Первым символически начал работы на месте строительства генеральный директор «БИК — Сити» Дмитрий Дятлов. Он рассказал, что строить жильё будут по классической схеме, но есть дополнительный вариант — из трёхслойных панелей. С помощью последних возвести дом можно за месяц: такая техника зарекомендовала себя в разных регионах России и за рубежом. Выбрать её клиент может по желанию.