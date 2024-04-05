Купить дом стало проще: БИК и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Благодаря подписанному компаниями соглашению и с учётом того, что в офисах Россельхозбанка уже размещены представители Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы», клиенту будет доступна возможность пройти цикл покупки дома в одном месте: от выбора земельного участка до получения ипотеки на строительство будущего дома и регистрации сделки.
Соглашение разработано после поручения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова подготовить дополнительные меры поддержки и стимулирования увеличения объёмов ввода ИЖС в регионе.
В ключевых офисах Россельхозбанка региона организовали рабочее место представителя БИК. Сотрудники корпорации будут проводить консультации по программам ИЖС, реализуемым АО «БИК». При этом проекты по индустриальной застройке микрорайонов будут поддерживаться финансированием клиентов по программе «Сельская ипотека».
«Не будем говорить громко, что это что-то историческое, но случай уникальный. Я знаю, что по сети Россельхозбанка больше нет такой синергии и такого взаимодействия с местными ипотечными корпорациями. И что немаловажно, для жителей это очень удобный формат, когда можно прийти и в одном месте выбрать дом, проект, сразу финансирование, удобный срок, а потом с помощью сотрудника МФЦ оперативно всё довести до ума. Это классный момент!» — рассказал директор Белгородского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Андрей Долгий.
Подписали соглашение в офисе Россельхозбанка в Старом Осколе. Именно в Старооскольском горокруге в Микрорайоне «Пушкарские дачи 2» стартует пилотный проект по типовой комплексной застройке микрорайона. Как сообщил генеральный директор БИК Павел Деревянко, земля здесь пользуется большим спросом.
«Мы вовлекли в этом году здесь 200 новых участков, и на кадастровый учёт мы выставляли их большими порциями, по 60 участков. В течение 15-20 минут они все были выкуплены физическими лицами. Поэтому мы ориентировались исключительно на мнение граждан и спрос, альтернативы пока для себя другой не увидели. Спрос, уверен, будет максимальный», — поделился Деревянко.
Деревянко отметил, что в Старом Осколе хорошо развиты социальная сфера и инфраструктура — от образовательных учреждений и медицинских центров до торговых центров и развлекательных заведений.
На месте планируют построить 30 домов в формате закрытого коттеджного посёлка, всего по проекту предусмотрено строительство 47 зданий. Приобрести постройки можно будет по программе «Сельская ипотека». Ограничений никаких нет: купить участок сможет любой желающий житель Белгородской области.
«Насколько я знаю, условия максимально лояльные. Сельхозипотека в регионе — один из самых понятных для потребителей и самых востребованных продуктов, поэтому мы не видим каких-то ограничений», — рассказал гендиректор БИК.
Первым символически начал работы на месте строительства генеральный директор «БИК — Сити» Дмитрий Дятлов. Он рассказал, что строить жильё будут по классической схеме, но есть дополнительный вариант — из трёхслойных панелей. С помощью последних возвести дом можно за месяц: такая техника зарекомендовала себя в разных регионах России и за рубежом. Выбрать её клиент может по желанию.
«Трёхслойная панель — это железобетонная панель, которая не требует дополнительного утепления. Она изготавливается прямо на заводе, по типовым размерам, после чего конструкция привозится и собирается прямо на месте», — рассказал Дятлов.
Переживать за инфраструктуру не стоит: все работы по данному направлению хотят провести в этом году.
«Устройство территории запланировали так, чтобы дома были максимально близко к действующим сетям коммуникации. До конца года внутри массива построят дороги, обеспечат водо- и электроснабжение», — сообщил Деревянко.
В течение пяти лет на территории Старооскольского городского округа АО «БИК» планирует продать порядка 145 гектаров. Если спрос останется высоким, корпорация рассмотрит вариант с вовлечением больших объёмов земли. Продажи будут стимулироваться с помощью сельской ипотеки Россельхозбанка.
«Через пять лет я вижу это поле как крупный микрорайон, который обеспечит баланс комфортной загородной жизни и динамики городской среды», — поделился генеральный директор «БИК — Сити» Дмитрий Дятлов.