В Старооскольском округе возведут соцобъекты на переданных участках БИК

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
БИК передал два земельных участка муниципалитету Старооскольского городского округа для организации социальных объектов и общественных пространств. Они появятся в микрорайоне «Набокинские сады».
Передача участков произошла в рамках стратегии поддержки социальных и общественных инициатив.
Создание новых социальных объектов и общественных пространств не только улучшит качество жизни жителей микрорайона, но также укрепит социальную и культурную инфраструктуры.
Инициатива БИК по передаче земельных участков для создания социальных объектов и общественных пространств подчëркивает важность инвестиций в социальную инфраструктуру для улучшения качества жизни жителей Белгородской области.
Напомним, ранее БИК передал два земельных участка в муниципальную собственность Белгородского района под строительство детских площадок. Благодаря этому в двух микрорайонах у детей появились современные игровые комплексы, качели, горки и другие аттракции.