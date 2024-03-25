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В Старооскольском округе возведут соцобъекты на переданных участках БИК

В Старооскольском округе возведут соцобъекты на переданных участках БИК

25 марта 2024, 14:01
Фото: 1MI
Новые социальные объекты появятся в микрорайоне «Набокинские сады».

БИК передал два земельных участка муниципалитету Старооскольского городского округа для организации социальных объектов и общественных пространств. Они появятся в микрорайоне «Набокинские сады».

Передача участков произошла в рамках стратегии поддержки социальных и общественных инициатив. 

Создание новых социальных объектов и общественных пространств не только улучшит качество жизни жителей микрорайона, но также укрепит социальную и культурную инфраструктуры. 

Инициатива БИК по передаче земельных участков для создания социальных объектов и общественных пространств подчëркивает важность инвестиций в социальную инфраструктуру для улучшения качества жизни жителей Белгородской области.

Напомним, ранее БИК передал два земельных участка в муниципальную собственность Белгородского района под строительство детских площадок. Благодаря этому в двух микрорайонах у детей появились современные игровые комплексы, качели, горки и другие аттракции. 

БИК передал 2 земельных участка в муниципальную собственность под детские площадки
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#Белгородская область#Социальная инфраструктура#Качество жизни#Муниципалитет#Старооскольский округ#Белгород#Кристина Семенчук#Земельные участки#Общественные пространства#Соцобъекты
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