«Бик Сити» включен в перечень рекомендуемых подрядных организаций Россельхозбанка

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
«БИК Сити» — дочерняя компания АО «БИК», с богатым опытом в строительстве жилых домов и комплексном развитии территорий, активно включилась в реализацию программы льготного ипотечного кредитования в сельских районах Белгородской области. Этот шаг направлен на повышение эффективности программы и улучшение жилищных условий жителей региона.
Теперь клиенты АО БИК, приобретающие земельный участок, смогут непосредственно обратиться к застройщику «БИК Сити» и оформить ипотеку на строительство индивидуального дома в Россельхозбанке. При этом клиенту не нужно изучать опыт организации и сложную документацию: за него это уже сделал банк при проверке застройщика и его проектов.