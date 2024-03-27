Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

«Бик Сити» включен в перечень рекомендуемых подрядных организаций Россельхозбанка

«Бик Сити» включен в перечень рекомендуемых подрядных организаций Россельхозбанка

27 марта 2024, 07:21
Фото: 1MI
Реклама. АО БИК . erid: LjN8KP7Py
Россельхозбанк включил «БИК Сити» в перечень рекомендуемых подрядных организаций для улучшения программы ипотечного кредитования.

«БИК Сити» — дочерняя компания АО «БИК», с богатым опытом в строительстве жилых домов и комплексном развитии территорий, активно включилась в реализацию программы льготного ипотечного кредитования в сельских районах Белгородской области. Этот шаг направлен на повышение эффективности программы и улучшение жилищных условий жителей региона.

Теперь клиенты АО БИК, приобретающие земельный участок, смогут непосредственно обратиться к застройщику «БИК Сити» и оформить ипотеку на строительство индивидуального дома в Россельхозбанке. При этом клиенту не нужно изучать опыт организации и сложную документацию: за него это уже сделал банк при проверке застройщика и его проектов.

Читайте также:
В Старооскольском округе возведут соцобъекты на переданных участках БИКБИК передал 2 земельных участка в муниципальную собственность под детские площадкиБИК будет сотрудничать со Сбером в развитии ИЖС в Белгородской области
#Общество#Артем Черненко
Подпишитесь
Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР
Сегодня, 06:56
Ипотечные каникулы, доплаты, правовой статус: Мишустина просят о помощи белгородцам
Сегодня, 09:44
«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев
Сегодня, 07:51
846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 09:55
Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций
Сегодня, 09:40
"