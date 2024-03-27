«Бик Сити» включен в перечень рекомендуемых подрядных организаций Россельхозбанка

Теперь клиенты АО БИК, приобретающие земельный участок, смогут непосредственно обратиться к застройщику «БИК Сити» и оформить ипотеку на строительство индивидуального дома в Россельхозбанке. При этом клиенту не нужно изучать опыт организации и сложную документацию: за него это уже сделал банк при проверке застройщика и его проектов.