Будут ли в Белгородской области ограничивать работу мигрантов?

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Белгородец задал вопрос об ограничениях работы для мигрантов министру социальной защиты населения и труда Елене Батановой. Он акцентировал внимание на том, что после теракта в московском торговом центре «Крокус», где погибло не менее 145 человек, миграционная политика ужесточилась по всей стране.
На этот вопрос Батанова ответила, что в Белгородской области уже несколько лет идёт снижение количества трудовых мигрантов. От общего числа трудящихся мигранты в регионе составляют менее 1%. И влияния на рынок и на криминогенную ситуацию они не оказывают.
«У нас если и есть привлечение трудовых мигрантов, оно носит точечный характер, то есть какие-то производства, предприятия и так далее. Массовости мы не видим», — сообщила министр соцзащиты на эфире.
2 мая министр транспорта Сергей Евтушенко сообщил, что мигрантам в Белгородской области не запретят работать в такси. Подобную инициативу ограничений поддержали ряд других регионов, включая соседнюю Курскую область.