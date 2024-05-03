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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Министр Батанова ответила на вопрос о трудовых мигрантах в Белгородской области

Будут ли в Белгородской области ограничивать работу мигрантов?

3 мая 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

Министр Батанова ответила на вопрос о трудовых мигрантах в Белгородской области

Белгородцы интересуются, будут ли в регионе ужесточать законодательство. Однако министр ответила, что мигранты в Белгородской области не оказывают большого влияния на рынок и на криминогенную ситуацию.

Белгородец задал вопрос об ограничениях работы для мигрантов министру социальной защиты населения и труда Елене Батановой. Он акцентировал внимание на том, что после теракта в московском торговом центре «Крокус», где погибло не менее 145 человек, миграционная политика ужесточилась по всей стране.

На этот вопрос Батанова ответила, что в Белгородской области уже несколько лет идёт снижение количества трудовых мигрантов. От общего числа трудящихся мигранты в регионе составляют менее 1%. И влияния на рынок и на криминогенную ситуацию они не оказывают.

«У нас если и есть привлечение трудовых мигрантов, оно носит точечный характер, то есть какие-то производства, предприятия и так далее. Массовости мы не видим», — сообщила министр соцзащиты на эфире.

2 мая министр транспорта Сергей Евтушенко сообщил, что мигрантам в Белгородской области не запретят работать в такси. Подобную инициативу ограничений поддержали ряд других регионов, включая соседнюю Курскую область.

Введут ли в Белгородской области запрет на работу мигрантов в такси?
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Экономика#Мигранты#Новости Белгорода#Рынок труда
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