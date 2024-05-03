Будут ли в Белгородской области ограничивать работу мигрантов?

На этот вопрос Батанова ответила, что в Белгородской области уже несколько лет идёт снижение количества трудовых мигрантов. От общего числа трудящихся мигранты в регионе составляют менее 1%. И влияния на рынок и на криминогенную ситуацию они не оказывают.