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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Белгородской области полицейский попал под уголовное дело из-за мигрантов

ФСБ поймала белгородского сотрудника МВД на незаконной постановке мигрантов на учёт

28 февраля 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области полицейский попал под уголовное дело из-за мигрантов

Правоохранители выяснили, что сотрудник ОМВД причастен к организации незаконной миграции. Возбуждены уголовные дела по двум статьям, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Белгородская ФСБ совместно с полицейскими пресекла противоправную деятельность должностного лица ОМВД. Фигурант причастен к организации незаконной миграции.

Как установили правоохранители, руководитель одного из структурных подразделений ОМВД планировал улучшить показатели по выявлению преступлений по фактам фиктивной постановки на учёт иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). Через подчинённых фигурант организовал фиктивную постановку на миграционный учёт граждан одной из стран Центральной Азии. Должностное лицо таким образом обеспечило их пребывание на территории РФ с нарушением порядка регистрации.

Против начальника подразделения ОМВД возбудили уголовные дела за организацию незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и фиктивную постановку на миграционный учёт (ст. 322.3 УК РФ). За это ему может грозить до семи лет колонии.

Ранее ФСБ поймала экс-сотрудников белгородского МЧС на взятках. Они получили крупные штрафы. Им также запретили занимать определённые должности.

ФСБ поймала сотрудников белгородского МЧС на взятках
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#Белгородская область#Происшествия#Мигранты#Уголовное дело#ФСБ#Омвд#Белгород#Наталья Корявых
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