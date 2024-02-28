ФСБ поймала белгородского сотрудника МВД на незаконной постановке мигрантов на учёт

Как установили правоохранители, руководитель одного из структурных подразделений ОМВД планировал улучшить показатели по выявлению преступлений по фактам фиктивной постановки на учёт иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). Через подчинённых фигурант организовал фиктивную постановку на миграционный учёт граждан одной из стран Центральной Азии. Должностное лицо таким образом обеспечило их пребывание на территории РФ с нарушением порядка регистрации.