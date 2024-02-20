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ФСБ поймала сотрудников белгородского МЧС на взятках

ФСБ поймала сотрудников белгородского МЧС на взятках

20 февраля 2024, 08:09
Фото: 1MI
Региональное УФСБ пресекло противоправную деятельность должностных лиц из МЧС. Последние причастны к получению взяток. Их приговорили к крупным штрафам и запрету занимать определённые должности.
Сюжет
Взятка

ФСБ пресекла противоправную деятельность должностных лиц белгородского ГУ МЧС. Установлено, что последние причастны к получению взяток от руководства различных организаций. Руководители компаний просили не привлекать их к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности и ГО ЧС взамен на вознаграждения. Аналогично за деньги они просили выдавать лицензии на техобслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий.

На должностных лиц, причастных к получению взяток, завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток (ст. 285 и 290 УК РФ). Следствие доказало их причастность к совершённым преступлениям.

По решению Свердловского райсуда одного из фигурантов признали виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении должностным лицом взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). За это подсудимого приговорили к штрафу в размере 950 тыс. рублей.

Второй фигурант признан виновным в получении должностным лицом взятки в значительном размере и бездействии (ч. 2 и ч. 3 ст. 290 УК РФ). Он получил штраф в размере 1,8 млн рублей. Обоим обвиняемым запретили занимать определённые должности на 2 года и 6 месяцев и пять лет соответственно.

Приговоры уже вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника белгородского МЧС оштрафовали на 1,8 млн рублей за получение взяток. Оказалось, что фигурант получал взятки от предпринимателей в течение двух лет.

Экс-сотрудника белгородского МЧС оштрафовали на 1,8 млн рублей за получение взяток
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