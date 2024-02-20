ФСБ поймала сотрудников белгородского МЧС на взятках

Второй фигурант признан виновным в получении должностным лицом взятки в значительном размере и бездействии (ч. 2 и ч. 3 ст. 290 УК РФ). Он получил штраф в размере 1,8 млн рублей. Обоим обвиняемым запретили занимать определённые должности на 2 года и 6 месяцев и пять лет соответственно.