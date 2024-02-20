ФСБ поймала сотрудников белгородского МЧС на взятках

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
ФСБ пресекла противоправную деятельность должностных лиц белгородского ГУ МЧС. Установлено, что последние причастны к получению взяток от руководства различных организаций. Руководители компаний просили не привлекать их к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности и ГО ЧС взамен на вознаграждения. Аналогично за деньги они просили выдавать лицензии на техобслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий.
На должностных лиц, причастных к получению взяток, завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток (ст. 285 и 290 УК РФ). Следствие доказало их причастность к совершённым преступлениям.
По решению Свердловского райсуда одного из фигурантов признали виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении должностным лицом взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). За это подсудимого приговорили к штрафу в размере 950 тыс. рублей.
Второй фигурант признан виновным в получении должностным лицом взятки в значительном размере и бездействии (ч. 2 и ч. 3 ст. 290 УК РФ). Он получил штраф в размере 1,8 млн рублей. Обоим обвиняемым запретили занимать определённые должности на 2 года и 6 месяцев и пять лет соответственно.
Приговоры уже вступили в законную силу.
Ранее сообщалось, что экс-сотрудника белгородского МЧС оштрафовали на 1,8 млн рублей за получение взяток. Оказалось, что фигурант получал взятки от предпринимателей в течение двух лет.