Студент пытался передать взятку педагогам через посредника, но тот похитил деньги

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
24-летнего белгородца оштрафовали за попытку дать взятку преподавателям вуза через посредника. Последнего тоже ждёт наказание. Как сообщили в прокуратуре региона, 13 февраля Октябрьский районный суд Белгорода привлёк парня к уголовной ответственности. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.
В надзорном ведомстве уточнили, что молодой белгородец пытался передать взятку преподавателям Белгородского государственного аграрного университета имени Горина. Речь идёт о сумме в 25 тыс. рублей.
Парень рассчитывал таким образом получить зачёты и сдать экзамены без фактической их сдачи. Помочь в этом молодой человек попросил другого студента. Сумму вознаграждения в итоге похитили, так что правоохранители расследуют уголовное дело по факту мошенничества.
Самого студента, не захотевшего сдавать сессию, оштрафовали. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, экс-преподавателя одного из белгородских вузов подозревают в получении взятки. Она получила 25 тыс. рублей от студентки за написание дипломной работы.