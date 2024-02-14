Студент пытался передать взятку педагогам через посредника, но тот похитил деньги

Белгородца оштрафовали за попытку дачи взятки преподавателям аграрного вуза

Молодой человек договорился с другим студентом, чтобы тот стал посредником. Последний присвоил деньги себе. Против него возбудили уголовное дело, а обманутого парня оштрафовали. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.