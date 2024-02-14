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Студенты

Студент пытался передать взятку педагогам через посредника, но тот похитил деньги

14 февраля 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney
Студенты

Белгородца оштрафовали за попытку дачи взятки преподавателям аграрного вуза

Молодой человек договорился с другим студентом, чтобы тот стал посредником. Последний присвоил деньги себе. Против него возбудили уголовное дело, а обманутого парня оштрафовали. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

24-летнего белгородца оштрафовали за попытку дать взятку преподавателям вуза через посредника. Последнего тоже ждёт наказание. Как сообщили в прокуратуре региона, 13 февраля Октябрьский районный суд Белгорода привлёк парня к уголовной ответственности. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В надзорном ведомстве уточнили, что молодой белгородец пытался передать взятку преподавателям Белгородского государственного аграрного университета имени Горина. Речь идёт о сумме в 25 тыс. рублей.

Парень рассчитывал таким образом получить зачёты и сдать экзамены без фактической их сдачи. Помочь в этом молодой человек попросил другого студента. Сумму вознаграждения в итоге похитили, так что правоохранители расследуют уголовное дело по факту мошенничества.

Самого студента, не захотевшего сдавать сессию, оштрафовали. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, экс-преподавателя одного из белгородских вузов подозревают в получении взятки. Она получила 25 тыс. рублей от студентки за написание дипломной работы.

25 тыс. рублей за написание диплома: преподавателя подозревают в получении взятки
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#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Взятка#Вуз#Сессия#Белгау#Белгород#Наталья Корявых
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