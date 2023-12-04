25 тыс. рублей за написание диплома: преподавателя подозревают в получении взятки

По версии следствия, в мае текущего года подозреваемая, являясь на тот момент сотрудником кафедры высшего образовательного учреждения и входя в состав государственной экзаменационной комиссии, при защите дипломов получила от студентки 25 тыс. рублей. Деньги экс-преподаватель получила за написание за студентку выпускной квалификационной работы и предоставление положительного отзыва к этой работе, а также за способствование в успешной защите диплома.