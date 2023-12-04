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Бывшего преподавателя белгородского вуза подозревают в получении взятки

25 тыс. рублей за написание диплома: преподавателя подозревают в получении взятки

4 декабря 2023, 16:51
Фото: 1MI

Бывшего преподавателя белгородского вуза подозревают в получении взятки

Преподаватель получила 25 тыс. рублей от студентки за написание дипломной работы, сообщает СУ СК России по Белгородской области.
Сюжет
Взятка

По версии следствия, в мае текущего года подозреваемая, являясь на тот момент сотрудником кафедры высшего образовательного учреждения и входя в состав государственной экзаменационной комиссии, при защите дипломов получила от студентки 25 тыс. рублей. Деньги экс-преподаватель получила за написание за студентку выпускной квалификационной работы и предоставление положительного отзыва к этой работе, а также за способствование в успешной защите диплома.

Преступление вывили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Белгородской области. Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

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#Белгородская область#Происшествия#Взятка#Преподаватель#Вуз#Белгород#Алина Харина#Следком
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