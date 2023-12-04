25 тыс. рублей за написание диплома: преподавателя подозревают в получении взятки

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
По версии следствия, в мае текущего года подозреваемая, являясь на тот момент сотрудником кафедры высшего образовательного учреждения и входя в состав государственной экзаменационной комиссии, при защите дипломов получила от студентки 25 тыс. рублей. Деньги экс-преподаватель получила за написание за студентку выпускной квалификационной работы и предоставление положительного отзыва к этой работе, а также за способствование в успешной защите диплома.
Преступление вывили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Белгородской области. Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.