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Врач

Врач в Белгородской области попала под суд из-за взятки

18 ноября 2023, 13:23
Фото: Midjourney
Врач

Суд наказал белгородского врача общей практики

Медик получила от знакомых деньги, а взамен выдала липовые больничные листы. Против врача возбудили уголовное дело за получение взятки через посредника, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Белгородской области осудили врача общей практики. По информации прокуратуры, сотрудница Губкинской центральной районной больницы получила от знакомых деньги, а взамен выдала фиктивные больничные листы.

Уголовное дело против медика возбудили по статье за получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Максимально суровое наказание по этой статье — до одного года лишения свободы. Врачу в итоге назначили штраф в размере 60 тыс. рублей.

Вступил ли приговор в силу, в прокуратуре не уточнили.

Ранее сообщалось, что в получении крупной взятки подозревали бывшего замглавврача окружной больницы в Старом Осколе. По информации регионального следкома, экс-медик мог получить более 3 млн рублей.

Медик попался на крупной взятке в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Коррупция#Врач#Взятка#Больничный лист#Инна Рогова#Белгород#Губкинская црб
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