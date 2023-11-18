Врач в Белгородской области попала под суд из-за взятки

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Белгородской области осудили врача общей практики. По информации прокуратуры, сотрудница Губкинской центральной районной больницы получила от знакомых деньги, а взамен выдала фиктивные больничные листы.
Уголовное дело против медика возбудили по статье за получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Максимально суровое наказание по этой статье — до одного года лишения свободы. Врачу в итоге назначили штраф в размере 60 тыс. рублей.
Вступил ли приговор в силу, в прокуратуре не уточнили.
Ранее сообщалось, что в получении крупной взятки подозревали бывшего замглавврача окружной больницы в Старом Осколе. По информации регионального следкома, экс-медик мог получить более 3 млн рублей.