У белгородской экс-чиновницы и её сына заберут квартиру, полученную взяткой

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
У экс-замглавы администрации — начальницы департамента имущественных и земельных отношений Старооскольского горокруга, а также её сына заберут квартиру. Жильё стоимостью более 3,8 млн рублей обратят в доход государства.
Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Белгорода. Ранее старооскольская прокуратура потребовала прекратить право собственности на жильё. По информации надзорного ведомства, бывшая замглавы оформила полученную в виде взятки квартиру на своего сына. Суд требование прокуратуры удовлетворил.
Однако решение ещё не вступило в силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.
Материалы уголовного дела по факту незаконного получения квартиры направили в суд. Ранее сообщалось, что квартиру чиновница получила в 2020 году от гендиректора одного из предприятий за общее покровительство по службе.