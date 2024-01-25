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Ключи от квартиры

У белгородской экс-чиновницы и её сына заберут квартиру, полученную взяткой

25 января 2024, 14:18
Фото: 1MI
Ключи от квартиры

Суд в Белгороде удовлетворил иск об изъятии квартиры у экс-чиновницы

Суд удовлетворил иск прокурора об изъятии квартиры у бывшей замглавы администрации Старооскольского округа, которая получила имущество в виде взятки. Чтобы скрыть факт коррупции, чиновница оформила квартиру на своего сына, сообщили в региональной прокуратуре.

У экс-замглавы администрации — начальницы департамента имущественных и земельных отношений Старооскольского горокруга, а также её сына заберут квартиру. Жильё стоимостью более 3,8 млн рублей обратят в доход государства.

Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Белгорода. Ранее старооскольская прокуратура потребовала прекратить право собственности на жильё. По информации надзорного ведомства, бывшая замглавы оформила полученную в виде взятки квартиру на своего сына. Суд требование прокуратуры удовлетворил.

Однако решение ещё не вступило в силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Материалы уголовного дела по факту незаконного получения квартиры направили в суд. Ранее сообщалось, что квартиру чиновница получила в 2020 году от гендиректора одного из предприятий за общее покровительство по службе.

Бывшую чиновницу в Старом Осколе будут судить за взятку квартирой на 3,8 млн рублей
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Квартира#Коррупция#Взятка#Новости Старого Оскола#Иск#Александра Склярова#Экс-чиновница
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