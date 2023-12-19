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В Белгородской области оштрафовали компанию на 1 млн рублей за дачу взятки

В Белгородской области оштрафовали компанию на 1 млн рублей за дачу взятки

19 декабря 2023, 19:38
Фото: 1MI
Бывший начальник железнодорожной станции Крейда получал деньги от генерального директора ООО «Ресурс» за ускорение оформления грузов. Подробности сообщила транспортная прокуратура Белгородской области.
Сюжет
Взятка

По данным транспортной прокуратуры, бывший начальник железнодорожной станции Крейда Белгородского центра организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД» получал деньги от гендиректора ООО «Ресурс». Деньги поступали за ускорение оформления грузов.

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья признал ООО «Ресурс» виновным в совершении административного правонарушения. Было назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.

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#Общество#Белгородская область#Взятка#Транспортная прокуратура#Белгород#Алина Харина
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