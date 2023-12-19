В Белгородской области оштрафовали компанию на 1 млн рублей за дачу взятки

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья признал ООО «Ресурс» виновным в совершении административного правонарушения. Было назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.