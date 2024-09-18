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Экс-чиновница

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2024
Адвокат экс-чиновницы: Шинкарук не думала, что деньги связаны с подготовкой теракта
18 сентября, 11:47
«Муж запудрил мозги»: почему близкие экс-чиновницы из Белгорода не верят в её вину?
29 августа, 07:18
Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
28 августа, 06:39
У белгородской экс-чиновницы и её сына заберут квартиру, полученную взяткой
25 января, 14:18
2023
В Старом Осколе осуждённой экс-чиновнице заменили штраф на ограничение свободы
14 апреля 2023, 12:25

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