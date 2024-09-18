Адвокат экс-чиновницы: Шинкарук не думала, что деньги связаны с подготовкой теракта

По словам защитника Артёма Рыдванова, Шинкарук признала, что участвовала в получении и передаче 107 тысяч рублей через тайники, семь тысяч из которых взяла себе в качестве процента. Но никаких взрывных устройств или их компонентов она «в руки не брала и не передавала их никому».