Адвокат экс-чиновницы: Шинкарук не думала, что деньги связаны с подготовкой теракта

Posted 18 сентября, 11:47
Published 18 сентября, 11:47
Modified 18 сентября, 11:50
Updated 18 сентября, 11:50
Бывшая чиновница — сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук заявила, что не знала, будто помогает в организации теракта. Об этом рассказал её адвокат.
По словам защитника Артёма Рыдванова, Шинкарук признала, что участвовала в получении и передаче 107 тысяч рублей через тайники, семь тысяч из которых взяла себе в качестве процента. Но никаких взрывных устройств или их компонентов она «в руки не брала и не передавала их никому».
Шинкарук подставил её бывший муж Евгений Кисель, утверждает адвокат. С ним согласны и родственники Шинкарук. Мужчина ранее был судим за преступления с наркотиками. Виктория думала, будто деньги «как-то связанны с закладками и запрещёнными веществами, а не подготовкой теракта».
Схожей версии придерживается защита Александра Холодкова — сообщника Виктории и друга детства того самого Киселя. Александр получил от товарища 500 тысяч рублей в две передачи.
Дело Киселя выделено в отдельное производство, он скрылся и сейчас находится на территории Украины, сообщили в правоохранительных органах.
Шинкарук и Холодкова обвиняют в пособничестве террористическому сообществу — передаче денежных средств ВСУ с целью осуществления теракта.
Следствие считает, что злоумышленники с помощью мессенджеров «Сигнал» и Telegram связывались с кураторами с Украины. По их указаниям Холодков закладывал в тайники взрывчатые вещества и деньги.
Бывшую чиновницу и её сообщника обвинили по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершённая организованной группой), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ст. 30 ч. 1, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору); ст. 30 ч. 1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ).