Мины и деньги «для уплаты долга»? Новые детали дела экс-чиновницы Шинкарук*

Стали известны подробности дела. Как и заявлялось ранее, с Шинкарук* связался её бывший муж Евгений Кисель, который в настоящее время находится на Украине и сотрудничает с украинскими спецслужбами. Он написал экс-супруге в мессенджерах, где попросил её заложить в тайник 100 тыс. рублей. Та согласилась, но попросила ещё 7 тыс. на личные расходы. Однако, утверждает экс-чиновница, она думала, что деньги предназначены для уплаты какого-то долга.