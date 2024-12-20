Мины и деньги «для уплаты долга»? Новые детали дела экс-чиновницы Шинкарук*

Posted 20 декабря, 07:29
Published 20 декабря, 07:29
Modified 20 декабря, 08:04
Updated 20 декабря, 08:04
Вчера, 19 декабря, бывшей сотруднице белгородской администрации Виктории Шинкарук* назначили наказание по обвинению в пособничестве терроризму. Она 21 год проведёт в колонии и заплатит штраф в размере 1,5 млн рублей.
Такую же меру назначили и её пособнику Александру Холодкову*, однако тот первые пять лет проведёт в тюрьме общего режима, а последующие — в колонии особого режима.
Стали известны подробности дела. Как и заявлялось ранее, с Шинкарук* связался её бывший муж Евгений Кисель, который в настоящее время находится на Украине и сотрудничает с украинскими спецслужбами. Он написал экс-супруге в мессенджерах, где попросил её заложить в тайник 100 тыс. рублей. Та согласилась, но попросила ещё 7 тыс. на личные расходы. Однако, утверждает экс-чиновница, она думала, что деньги предназначены для уплаты какого-то долга.
Холодков* же рос вместе с Киселём в одном детском доме и с тех пор они продолжали дружить. Он также попросил своего друга детства разместить 500 тыс. рублей в тайнике, однако к деньгам добавилось и взрывное устройство. Позднее правоохранители изъяли четыре мины, 4 кг тротиловые шашки, провода и другое.
Все деньги и взрывчатка должны были поспособствовать организации терактов на железной дороге в Белгородской области и на газораспределительной станции в Волгоградской области.
Адвокаты на оглашение приговора не пришли, но могут в дальнейшем обжаловать решение суда.