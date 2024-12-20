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Posted 20 декабря, 07:29

Published 20 декабря, 07:29

Modified 20 декабря, 08:04

Updated 20 декабря, 08:04

Виктория Шинкарук* в суде

Мины и деньги «для уплаты долга»? Новые детали дела экс-чиновницы Шинкарук*

20 декабря 2024, 07:29
Фото: Игорь Иванко. «Коммерсантъ». Виктория Шинкарук* в суде

Белгородской экс-чиновнице Шинкарук* назначили 21 год за содействие терроризму

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Новости Белгорода
Накануне белгородке и её пособнику вынесли приговор — они проведут в тюрьме 21 год. Теперь стали известны новые подробности их дела — детали сообщили журналисты «Коммерсанта».

Вчера, 19 декабря, бывшей сотруднице белгородской администрации Виктории Шинкарук* назначили наказание по обвинению в пособничестве терроризму. Она 21 год проведёт в колонии и заплатит штраф в размере 1,5 млн рублей.

Такую же меру назначили и её пособнику Александру Холодкову*, однако тот первые пять лет проведёт в тюрьме общего режима, а последующие — в колонии особого режима.

Стали известны подробности дела. Как и заявлялось ранее, с Шинкарук* связался её бывший муж Евгений Кисель, который в настоящее время находится на Украине и сотрудничает с украинскими спецслужбами. Он написал экс-супруге в мессенджерах, где попросил её заложить в тайник 100 тыс. рублей. Та согласилась, но попросила ещё 7 тыс. на личные расходы. Однако, утверждает экс-чиновница, она думала, что деньги предназначены для уплаты какого-то долга.

Холодков* же рос вместе с Киселём в одном детском доме и с тех пор они продолжали дружить. Он также попросил своего друга детства разместить 500 тыс. рублей в тайнике, однако к деньгам добавилось и взрывное устройство. Позднее правоохранители изъяли четыре мины, 4 кг тротиловые шашки, провода и другое.

Все деньги и взрывчатка должны были поспособствовать организации терактов на железной дороге в Белгородской области и на газораспределительной станции в Волгоградской области.

Адвокаты на оглашение приговора не пришли, но могут в дальнейшем обжаловать решение суда.

*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов

Белгородской экс-чиновнице Шинкарук* вынесли приговор за подготовку теракта
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