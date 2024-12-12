Сергиенко приговор озвучили, Шинкарук* — нет, а в белгородском детсаду отравление

Апелляция не помогла. Сергиенко признали виновным в получении взяток на более чем 30 млн рублей. Его назначили 11 лет и 9 месяцев тюрьмы, штраф в размере 19,5 млн рублей и лишили права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок 9 лет и 6 месяцев.