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Posted 12 декабря, 15:30

Published 12 декабря, 15:30

Modified 12 декабря, 15:30

Updated 12 декабря, 15:30

Экс-мэру Старого Оскола озвучили приговор после апелляции

Сергиенко приговор озвучили, Шинкарук* — нет, а в белгородском детсаду отравление

12 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Экс-мэру Старого Оскола озвучили приговор после апелляции
Сюжет
Суд
Сразу два важных судебных дела получили продолжение в четверг. Правда, одно было неожиданным. Осуждённому за взятки экс-мэру Старого Оскола всё-таки вынесли приговор, а вот бывшей чиновнице, обвиняемой в подготовке теракта — нет, хотя собирались. Новые подробности по происшествию в детсаду Губкина.

Приговор Сергиенко

Спустя почти два года судебного разбирательства вынесен приговор по коррупционному делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко.

Апелляция не помогла. Сергиенко признали виновным в получении взяток на более чем 30 млн рублей. Его назначили 11 лет и 9 месяцев тюрьмы, штраф в размере 19,5 млн рублей и лишили права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок 9 лет и 6 месяцев.

Полная хронология истории собрана в сюжете Бел.Ру «Дело Александра Сергиенко».

Суд озвучил приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко после апелляции
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Эпидемия кишечной инфекции в детском саду

В детском саду № 37 «Ягодка» в Губкине настоящая эпидемия острой кишечной инфекции. Заболели 18 детей, одному потребовалась госпитализация. Все остальные, со слов главы округа, «чувствуют себя хорошо».

Причиной вспышки стал норовирус, который вызывает гастроэнтерит. Распространителем заболевания является человек, передавая его контактно-бытовым путём и фекально-оральным. Чаще всего заражение происходит через пищу.

Детский сад временно приостановил работу, сейчас персонал проверяют на предмет носительства возбудителей инфекций. В учреждении организованы проверки Роспотребнадзора, прокуратуры и Следкома.

Один в больнице: отравившихся в белгородском детсаду детей больше, чем ожидалось
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Дело Шинкарук* отложено

Сегодня московский суд должен был огласить приговор бывшей белгородской чиновнице Виктории Шинкарук*, которую обвинили в подготовке к теракту на железнодорожных путях и нефтеперерабатывающих объектах области. Приговор не прозвучал, так как заседание пришлось отложить на неопределённый срок.

Шинкарук и другого фигуранта по данному делу — её сообщника Холодкова* — доставили в суд, но из-за неполадок с электричеством не смогли выгрузить из автозака и досмотреть в конвойном помещении.

*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов

Суд не смог вынести приговор экс-чиновнице Шинкарук* из-за отсутствия света
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