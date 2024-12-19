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Posted 19 декабря, 15:05

Published 19 декабря, 15:05

Modified 19 декабря, 15:30

Updated 19 декабря, 15:30

Виктория Шинкарук*

Белгородской экс-чиновнице Шинкарук* вынесли приговор за подготовку теракта

19 декабря 2024, 15:05
Фото: ИА «Регнум». Виктория Шинкарук*

Суд приговорил экс-чиновницу Шинкарук* из Белгорода к 21 году колонии

Сюжет
Суд
Второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах. Замешанная в этой истории бывшая сотрудница администрации области Виктория Шинкарук* получила более 20 лет колонии и полуторамиллионный штраф, сообщает РИА «Новости».

Суд огласил окончательный приговор Виктории Шинкарук*. Ей дали 21 год колонии и назначили штраф в 1,5 млн рублей.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения суд окончательно назначил Шинкарук* 21 год колонии», — передаёт из суда РИА «Новости».

Аналогичную меру наказания назначили и её подельнику — Александру Холодкову*. Холодков первые пять лет проведёт в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии особого режима.

Их обоих признали виновными по пяти статьям:

  • в участии в террористическом сообществе;
  • незаконном обороте взрывчатых веществ;
  • контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершённой организованной группой;
  • приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ;
  • приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.

Приговор должны были огласить раньше, но сделать этого не смогли из-за отсутствия света в конвойном помещении. Подробнее ознакомиться с историей суда над Викторией и Александром можно ознакомиться в наших предыдущих материалах.

*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов

Суд назначил новую дату вынесения приговора белгородской экс-чиновнице Шинкарук*
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