Белгородской экс-чиновнице Шинкарук* вынесли приговор за подготовку теракта

Posted 19 декабря, 15:05
Published 19 декабря, 15:05
Modified 19 декабря, 15:30
Updated 19 декабря, 15:30
Суд огласил окончательный приговор Виктории Шинкарук*. Ей дали 21 год колонии и назначили штраф в 1,5 млн рублей.
«По совокупности преступлений путём частичного сложения суд окончательно назначил Шинкарук* 21 год колонии», — передаёт из суда РИА «Новости».
Аналогичную меру наказания назначили и её подельнику — Александру Холодкову*. Холодков первые пять лет проведёт в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии особого режима.
Их обоих признали виновными по пяти статьям:
Приговор должны были огласить раньше, но сделать этого не смогли из-за отсутствия света в конвойном помещении. Подробнее ознакомиться с историей суда над Викторией и Александром можно ознакомиться в наших предыдущих материалах.
*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов