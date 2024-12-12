Суд не смог вынести приговор экс-чиновнице Шинкарук* из-за отсутствия света

Posted 12 декабря, 11:52
Published 12 декабря, 11:52
Modified 12 декабря, 11:52
Updated 12 декабря, 11:52
Сегодня Виктории Шинкарук* должны были озвучить приговор. Прокурор запросил бывшей сотруднице администрации Белгородской области 21 год колонии за содействие терроризму, 3 млн рублей штрафа и ограничение свободы на два года. Сообщнику девушки — Александру Холодкову* — гособвинение запросило 22 года колонии и 4,5 млн рублей штрафа.
Но приговор пока так и не прозвучал: судебное заседание пришлось отложить на неопределённый срок. Фигурантов дела доставили в суд, но не смогли выгрузить из автозака. В конвойном помещении, где необходимо было провести досмотр подсудимых, не работал свет.
«Судебное заседание отложено на неопределённый срок. Обеспечить доставку подсудимых не представляется возможным из-за отсутствия света в конвойном помещении», — привёл слова судьи Романа Владимирова корреспондент РИА «Новости», находившийся в зале суда.
Адвокат Шинкарук Артём Рыдванов заявил журналистам, что его подзащитная вины не признаёт. Она подтвердила, что передавала деньги, но не знала, что они предназначаются для совершения теракта. Сторона защиты считает, что и Викторию, и Александра использовали «втёмную».
Викторию Шинкарук обвиняют в передаче 500 тысяч рублей Вооружённым силам Украины. Девушка заявила, что её якобы подставил бывший муж — Евгений Кисель. Он замешан в делах с наркотиками и сейчас скрывается на территории Украины.
*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов