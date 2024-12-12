Суд не смог вынести приговор экс-чиновнице Шинкарук* из-за отсутствия света

Но приговор пока так и не прозвучал: судебное заседание пришлось отложить на неопределённый срок. Фигурантов дела доставили в суд, но не смогли выгрузить из автозака. В конвойном помещении, где необходимо было провести досмотр подсудимых, не работал свет.