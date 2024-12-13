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Posted 13 декабря, 12:45

Published 13 декабря, 12:45

Modified 13 декабря, 12:45

Updated 13 декабря, 12:45

Приговор Шинкарук вынесут в следующий четверг

Суд назначил новую дату вынесения приговора белгородской экс-чиновнице Шинкарук*

13 декабря 2024, 12:45
Фото: ИА «Регнум». Приговор Шинкарук вынесут в следующий четверг
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Новости Белгорода
После недавнего происшествия в московском суде, которое не позволило озвучить приговор по делу Виктории Шинкарук и Александра Холодкова*, было назначено новое заседание. Оно пройдёт 19 декабря утром, в 11:00, сообщает РИА «Новости».

Бывшая сотрудница белгородской администрации Виктория Шинкарук*, которую сейчас судят по делу о подготовке теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах, и её сообщник Александр Холодков* не смогли присутствовать в зале суда в день оглашения приговора.

Их доставили к залу суда, но не смогли выгрузить из автозака и досмотреть в конвойном помещении из-за отсутствия света. Было решено перенести оглашение приговора на неопределённый срок. Его переназначили.

«Судебное заседание по делу Шинкарук и Холодкова назначено на 19 декабря в 11.00», — сообщили в суде РИА «Новости».

Гособвинение запросило для обвиняемой 21 год лишения свободы со штрафом 3 миллиона рублей, а для её подельника — 22 года со штрафом в 4,5 миллиона рублей. Оба фигуранта своей вины не признают. Подробнее о деле можно прочитать в нашем материале.

*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов

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