Суд назначил новую дату вынесения приговора белгородской экс-чиновнице Шинкарук*

Posted 13 декабря, 12:45
Published 13 декабря, 12:45
Modified 13 декабря, 12:45
Updated 13 декабря, 12:45
Бывшая сотрудница белгородской администрации Виктория Шинкарук*, которую сейчас судят по делу о подготовке теракта на железной дороге и нефтеперерабатывающих объектах, и её сообщник Александр Холодков* не смогли присутствовать в зале суда в день оглашения приговора.
Их доставили к залу суда, но не смогли выгрузить из автозака и досмотреть в конвойном помещении из-за отсутствия света. Было решено перенести оглашение приговора на неопределённый срок. Его переназначили.
«Судебное заседание по делу Шинкарук и Холодкова назначено на 19 декабря в 11.00», — сообщили в суде РИА «Новости».
Гособвинение запросило для обвиняемой 21 год лишения свободы со штрафом 3 миллиона рублей, а для её подельника — 22 года со штрафом в 4,5 миллиона рублей. Оба фигуранта своей вины не признают. Подробнее о деле можно прочитать в нашем материале.
*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов