Суд назначил новую дату вынесения приговора белгородской экс-чиновнице Шинкарук*

Гособвинение запросило для обвиняемой 21 год лишения свободы со штрафом 3 миллиона рублей, а для её подельника — 22 года со штрафом в 4,5 миллиона рублей. Оба фигуранта своей вины не признают. Подробнее о деле можно прочитать в нашем материале.