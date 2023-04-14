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В Старом Осколе осуждённой экс-чиновнице заменили штраф на ограничение свободы

14 апреля 2023, 12:25
Фото: 1MI
Должница не заплатила уголовный штраф за получение взятки. В связи с этим суд заменил ей наказание на ограничение свободы. Изначально женщина задолжала 3,5 млн рублей, следует из данных регионального УФССП.
Сюжет
Взятка

В Старом Осколе бывшему начальнику отдела дошкольного образования управления образования при администрации горокруга заменили наказание. Изначально суд требовал, чтобы экс-чиновница заплатила штраф. Этого она не сделала, поэтому женщину ограничили в свободе.

По данным УФССП, суд решил, что осуждённая должна заплатить 3,5 млн рублей в пользу государства по совокупности преступлений. Кроме того, ей запретили в течение трёх лет занимать должности в государственных органах и муниципальных учреждениях.

Штраф должница так и не уплатила. Женщина уклонялась от исполнения уголовного наказания. В связи с этим суд решил заменить наказание на ограничение свободы сроком на 2,5 года.

Ранее сообщалось, что с экс-чиновницы взыскали полученную взятку в 1 млн рублей. Деньги она получила от индивидуального предпринимателя за общее покровительство при организации и проведении спектаклей в детских садах.

С экс-чиновницы в Старом Осколе взыскали полученную взятку в 1 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Взятка#Общество#Экс-чиновница#Уфссп#Ограничение свободы
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