В Старом Осколе осуждённой экс-чиновнице заменили штраф на ограничение свободы

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Старом Осколе бывшему начальнику отдела дошкольного образования управления образования при администрации горокруга заменили наказание. Изначально суд требовал, чтобы экс-чиновница заплатила штраф. Этого она не сделала, поэтому женщину ограничили в свободе.
По данным УФССП, суд решил, что осуждённая должна заплатить 3,5 млн рублей в пользу государства по совокупности преступлений. Кроме того, ей запретили в течение трёх лет занимать должности в государственных органах и муниципальных учреждениях.
Штраф должница так и не уплатила. Женщина уклонялась от исполнения уголовного наказания. В связи с этим суд решил заменить наказание на ограничение свободы сроком на 2,5 года.
Ранее сообщалось, что с экс-чиновницы взыскали полученную взятку в 1 млн рублей. Деньги она получила от индивидуального предпринимателя за общее покровительство при организации и проведении спектаклей в детских садах.