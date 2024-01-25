Бывшую чиновницу в Старом Осколе будут судить за взятку квартирой на 3,8 млн рублей

Напомним, что бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко обвиняют в покровительстве нескольким фирмам за взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера в период с 2017 по 2021 года. Общая сумма взяток составила 50 млн рублей. Ранее его заключили под стражу.