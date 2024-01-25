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Ключи от квартиры

Бывшую чиновницу в Старом Осколе будут судить за взятку квартирой на 3,8 млн рублей

25 января 2024, 07:45
Фото: 1MI
Ключи от квартиры

Экс-замглавы Старооскольского округа обвиняют в получении взятки в виде квартиры

Обвинения предъявляют бывшему заместителю главы администрации Старооскольского округа. В региональной прокуратуре сообщили, что она получила взятку в виде квартиры от гендиректора предприятия за покровительство по службе. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Сюжет
Взятка

По версии следствия, бывший заместитель главы администрации Старооскольского городского округа в 2020 году получила от гендиректора одного из предприятий взятку в виде квартиры. Стоимость жилья составляла более 3,8 млн рублей. Взятку бывшей чиновнице передали за общее покровительство по службе.

В отношении экс-замглавы возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»). Прокурор области утвердил обвинительное заключение.

Материалы дела направили в Старооскольский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко обвиняют в покровительстве нескольким фирмам за взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера в период с 2017 по 2021 года. Общая сумма взяток составила 50 млн рублей. Ранее его заключили под стражу.

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