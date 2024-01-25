Бывшую чиновницу в Старом Осколе будут судить за взятку квартирой на 3,8 млн рублей

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
По версии следствия, бывший заместитель главы администрации Старооскольского городского округа в 2020 году получила от гендиректора одного из предприятий взятку в виде квартиры. Стоимость жилья составляла более 3,8 млн рублей. Взятку бывшей чиновнице передали за общее покровительство по службе.
В отношении экс-замглавы возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»). Прокурор области утвердил обвинительное заключение.
Материалы дела направили в Старооскольский городской суд для рассмотрения по существу.