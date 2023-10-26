Следователи рассказали, в какой сумме взяток обвиняют бывшего мэра Старого Оскола

Как установило следствие, с ноября 2017 года по декабрь 2021 года Сергиенко, будучи главой администрации округа, помог с выдачей разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости, предоставлении земельных участков в аренду. Также фигурант выполнил иные действия в пользу коммерческих организаций. За это обвиняемый получил взятки — имущество и услуги имущественного характера на сумму свыше 50 млн рублей.