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Posted Вчера, 09:10

Published Вчера, 09:10

Modified Вчера, 10:15

Updated Вчера, 10:15

Экс-мэра Старого Оскола будут судить за взятки на 50 млн рублей

Следователи рассказали, в какой сумме взяток обвиняют бывшего мэра Старого Оскола

26 октября 2023, 09:10
Фото: страница Александра Сергиенко в соцсети

Экс-мэра Старого Оскола будут судить за взятки на 50 млн рублей

Александра Сергиенко обвиняют в нескольких эпизодах получения должностным лицом взятки в особо крупном размере и получении должностным лицом взятки в крупном размере. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело на рассмотрение в суд, сообщили в белгородском СК.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Его обвиняют в шести эпизодах получения должностным лицом взятки в особо крупном размере ч.6 ст. 290 УК РФ) и в крупном размере (п. в ч.5 ст. 290 УК РФ).

Как установило следствие, с ноября 2017 года по декабрь 2021 года Сергиенко, будучи главой администрации округа, помог с выдачей разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости, предоставлении земельных участков в аренду. Также фигурант выполнил иные действия в пользу коммерческих организаций. За это обвиняемый получил взятки — имущество и услуги имущественного характера на сумму свыше 50 млн рублей.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

В мае Александру Сергиенко продлили арест на три месяца. Тогда сообщалось, что экс-мэр Старого Оскола получил взятки на сумму в 35 млн рублей.

Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест на три месяца
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#Белгородская область#Старый Оскол#Коррупция#Уголовное дело#Александр Сергиенко#Расследование#Ск#Наталья Корявых#Экс-мэр
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