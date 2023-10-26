Следователи рассказали, в какой сумме взяток обвиняют бывшего мэра Старого Оскола

Posted Вчера, 09:10
Published Вчера, 09:10
Modified Вчера, 10:15
Updated Вчера, 10:15
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Его обвиняют в шести эпизодах получения должностным лицом взятки в особо крупном размере ч.6 ст. 290 УК РФ) и в крупном размере (п. в ч.5 ст. 290 УК РФ).
Как установило следствие, с ноября 2017 года по декабрь 2021 года Сергиенко, будучи главой администрации округа, помог с выдачей разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости, предоставлении земельных участков в аренду. Также фигурант выполнил иные действия в пользу коммерческих организаций. За это обвиняемый получил взятки — имущество и услуги имущественного характера на сумму свыше 50 млн рублей.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.
В мае Александру Сергиенко продлили арест на три месяца. Тогда сообщалось, что экс-мэр Старого Оскола получил взятки на сумму в 35 млн рублей.