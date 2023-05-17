Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест на три месяца

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:55
По информации Бел.Ру, 17 мая Свердловский районный суд Белгорода продлил арест экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко на три месяца.
Сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из следственного комитета и УМВД выявили новые эпизоды преступной деятельности Сергиенко, которые связаны со взяточничеством и покровительством коммерческим структурам области, в том числе при реализации госпрограмм и нацпроектов.
В настоящее время в отношении Сергиенко возбудили семь уголовных дел по ч. 5, 6 ст. 290 УК России — получение взяток в особо крупном размере. Общая сумма полученных взяток составила более 35 млн рублей.
Напомним, по версии следствия, 8 млн рублей Сергиенко получил в 2019 году в качестве взятки за то, что помог одной компании выиграть в тендере на строительство школы в Старом Осколе. Ещё 850 тыс. рублей экс-мэр незаконно заработал в 2020 году путём поддержки фирмы во время принятия работ по капремонту школы.