Увольнение Щедриной, иск к Зотову, посредник во взятке цемзавода: итоги недели

Журналисты Бел.Ру выяснили, кто эти женщины и как давно они живут на улице. Впервые на улицах города их заметили в 2017 году. Как отмечает руководитель центра «Милосердие и забота», женщины нуждаются в квалифицированной помощи, поскольку у них могут быть серьёзные психические отклонения.