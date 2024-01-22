Экс-сотрудника белгородского МЧС оштрафовали на 1,8 млн рублей за получение взяток

Как сообщили в прокуратуре, бывший сотрудник ГУ МЧС России по Белгородской области на протяжении двух лет получал от предпринимателей взятки, а также «незаконное оказание услуг имущественного характера в виде оплаты приобретённого имущества» на общую сумму, превышающую 262 тыс. рублей, за непривлечение юрлиц к административной ответственности.