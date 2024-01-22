Экс-сотрудника белгородского МЧС оштрафовали на 1,8 млн рублей за получение взяток

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Как сообщили в прокуратуре, бывший сотрудник ГУ МЧС России по Белгородской области на протяжении двух лет получал от предпринимателей взятки, а также «незаконное оказание услуг имущественного характера в виде оплаты приобретённого имущества» на общую сумму, превышающую 262 тыс. рублей, за непривлечение юрлиц к административной ответственности.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по частям 1, 2 и 3 статьи 290 УК РФ (получение взяток в виде денег в значительном размере, незаконное оказание услуг имущественного характера за незаконное бездействие и за общее покровительство и попустительство по службе).
22 января Свердловский районный суд назначил наказание по шести эпизодам преступлений бывшему начальнику отделения надзорных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС управления надзорной деятельности и профилактической работы. Его приговорили к штрафу в размере 1 млн 800 тыс. рублей. Помимо этого, экс-сотрудника МЧС лишили права занимать определённые должности на госслужбе на протяжении пяти лет.
Преступный доход конфисковли у осуждённого в собственность государства.
Приговор в законную силу ещё не вступил.