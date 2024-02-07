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Подкуп

Белгородец в розыске попытался дать взятку полицейскому и продал чужую бензопилу

7 февраля 2024, 10:51
Фото: 1MI
Подкуп

Суд рассмотрит дело белгородца, который попытался дать взятку полицейскому

Мужчина уклонялся от отбывания наказания за ранее совершённое преступление. Обвиняемого объявили в федеральный розыск. Позже местонахождение мужчины установили, но он попытался подкупить полицейского. Подробности сообщает региональный следком.

43-летний житель Волоконовского района находился в федеральном розыске из-за уклонения от обязательных работ за ранее совершённое преступление. Местонахождение мужчины установили, его доставили в отдел полиции.

16 ноября прошлого года, находясь в кабинете начальника отделения уголовного розыска, фигурант попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 19 тыс. рублей. Мужчина хотел, чтобы на него не составляли документ о задержании. Деньги он положил на стол сотрудника полиции. Правоохранитель сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Помимо этого, во время расследования выяснилось, что житель Волоконовского района в апреле прошлого года взял у своего знакомого на время бензопилу. В июле инструмент мужчина решил продать без ведома владельца, чем причинил ему материальный ущерб.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Уголовное дело следователи передали в суд.

Белгородец заплатит 250 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому
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