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Взятка

Белгородец заплатит 250 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому

14 декабря 2023, 10:07
Фото: Midjourney
Взятка

Белгородца оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

Сотрудники правоохранительных органов ещё летом остановили машину, за рулём которой находился пьяный водитель. Мужчина попробовал решить проблему взяткой в размере 30 тыс. рублей, но вместо этого заплатит в доход государства штраф — 250 тыс. рублей. Подробности сообщили в региональном следкоме.

Вечером 29 августа подсудимый ехал на автомобиле по Белгороду, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Те выяснили, что водитель был пьян. Белгородец попытался решить вопрос с помощью взятки: он положил в перчаточный ящик служебного автомобиля 30 тыс. рублей.

Полицейский от взятки отказался и сообщил об этом с дежурную часть. В отношении 36-летнего жителя региона возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия»).

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Коррупция#Штраф#Взятка#Белгород#Взятка полицейскому#Александра Склярова
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