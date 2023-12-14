Белгородец заплатит 250 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому

Вечером 29 августа подсудимый ехал на автомобиле по Белгороду, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Те выяснили, что водитель был пьян. Белгородец попытался решить вопрос с помощью взятки: он положил в перчаточный ящик служебного автомобиля 30 тыс. рублей.