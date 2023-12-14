Белгородец заплатит 250 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Вечером 29 августа подсудимый ехал на автомобиле по Белгороду, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Те выяснили, что водитель был пьян. Белгородец попытался решить вопрос с помощью взятки: он положил в перчаточный ящик служебного автомобиля 30 тыс. рублей.
Полицейский от взятки отказался и сообщил об этом с дежурную часть. В отношении 36-летнего жителя региона возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия»).
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.