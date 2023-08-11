ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области

Напомним, что ранее в Белгородской области задержали экс-замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева. Он признался на суде во взяточничестве. Сообщалось, что его отправили под домашний арест. Бывшего чиновника обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).