ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Как стало известно Бел.Ру, должностные лица двух предприятий организовали преступную схему по получению особо крупных взяток от коммерческих структур.
На данный момент злоумышленники заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела.
Напомним, что ранее в Белгородской области задержали экс-замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева. Он признался на суде во взяточничестве. Сообщалось, что его отправили под домашний арест. Бывшего чиновника обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.