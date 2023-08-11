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ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области

ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области

11 августа 2023, 08:46
Фото: Midjourney
По данным Бел.Ру, преступную группу, в которую входили руководители Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Белгородской области задержало региональное управление ФСБ при помощи московских коллег.
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ФСБ

Как стало известно Бел.Ру, должностные лица двух предприятий организовали преступную схему по получению особо крупных взяток от коммерческих структур.

На данный момент злоумышленники заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, что ранее в Белгородской области задержали экс-замгубернатора по ЖКХ Константина Полежаева. Он признался на суде во взяточничестве. Сообщалось, что его отправили под домашний арест. Бывшего чиновника обвиняют в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора одной из строительных компаний региона в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.

Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признался в суде во взяточничестве
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#Артем Черненко#ФСБ#Преступная группа#Фонд жкх#ЦЭБ#Белгородская область#Общество#Константин Полежаев
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