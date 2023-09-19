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Полиция

Рейд полиции под Белгородом закончился для мигранта штрафом и выдворением

19 сентября 2023, 14:04
Фото: 1MI
Полиция
Мигрант из Средней Азии заплатит в общей сумме 5 тысяч рублей штрафа за незаконное пребывание на территории страны и за трудовую деятельность без патента. Помимо этого, суд назначил ему административное выдворение за пределы РФ, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Штраф

Сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Яковлевскому округу выяснили, что гражданин одной из стран Средней Азии, не имея патента, выполнял земляные работы в посёлке Томаровка. Также оказалось, что 26-летний мигрант на территории региона находился дольше указанного законом срока.

В отношении мужчины выдвинули несколько обвинений. За незаконную трудовую деятельность мигрант должен заплатить штраф в размере 2000 рублей, а за нарушение правил пребывания на территории РФ предусмотрен штраф в размере 3000 рублей и административное выдворение за пределы России.

Также к административной ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ («Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина без патента») привлекли работодателя мигранта. Белгородцу предстоит заплатить штраф.

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#Белгородская область#Патент#Штраф#Мигрант#Выдворение#Белгород#Александра Склярова
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