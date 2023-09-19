Рейд полиции под Белгородом закончился для мигранта штрафом и выдворением

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Яковлевскому округу выяснили, что гражданин одной из стран Средней Азии, не имея патента, выполнял земляные работы в посёлке Томаровка. Также оказалось, что 26-летний мигрант на территории региона находился дольше указанного законом срока.
В отношении мужчины выдвинули несколько обвинений. За незаконную трудовую деятельность мигрант должен заплатить штраф в размере 2000 рублей, а за нарушение правил пребывания на территории РФ предусмотрен штраф в размере 3000 рублей и административное выдворение за пределы России.
Также к административной ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ («Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина без патента») привлекли работодателя мигранта. Белгородцу предстоит заплатить штраф.