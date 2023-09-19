Рейд полиции под Белгородом закончился для мигранта штрафом и выдворением

Мигрант из Средней Азии заплатит в общей сумме 5 тысяч рублей штрафа за незаконное пребывание на территории страны и за трудовую деятельность без патента. Помимо этого, суд назначил ему административное выдворение за пределы РФ, сообщили в региональном УМВД.

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