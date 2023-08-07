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Белгородцу вынесли приговор за незаконную помощь мигрантам

7 августа 2023, 13:32
Фото: 1MI
Белгородское УФСБ перекрыло канал организации незаконной миграции иностранных граждан. Виновного отправят в колонию на девять месяцев.
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ФСБ

В Белгородской области осудили мужчину, который помогал иностранцам незаконно въезжать в Россию. Канал организации незаконной миграции иностранных граждан перекрыла белгородская ФСБ.

Сообщается, что неподалёку от села Иловка в Алексеевском горокруге задержали троих азербайджанцев. Они незаконно прошли границу РФ, минуя пропускные пункты.

Как оказалось, с иностранцами в преступный сговор вступил гражданин РФ 1977 года рождения. Он пообещал организовать въезд граждан Азербайджана. Последние не имели на это законных оснований.

Более того, мужчина к своей схеме привлёк и других лиц. Они должны были встретить незаконных мигрантов неподалёку от российско-украинской границы.

Россиянина обвинили в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Его приговорили к девяти месяцам колонии.

Приговор вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Алексеевский горокруг#ФСБ#Происшествия#Преступление#Незаконная миграция#Мигранты#Граница#Колония
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