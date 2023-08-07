Белгородцу вынесли приговор за незаконную помощь мигрантам

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В Белгородской области осудили мужчину, который помогал иностранцам незаконно въезжать в Россию. Канал организации незаконной миграции иностранных граждан перекрыла белгородская ФСБ.
Сообщается, что неподалёку от села Иловка в Алексеевском горокруге задержали троих азербайджанцев. Они незаконно прошли границу РФ, минуя пропускные пункты.
Как оказалось, с иностранцами в преступный сговор вступил гражданин РФ 1977 года рождения. Он пообещал организовать въезд граждан Азербайджана. Последние не имели на это законных оснований.
Более того, мужчина к своей схеме привлёк и других лиц. Они должны были встретить незаконных мигрантов неподалёку от российско-украинской границы.
Россиянина обвинили в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Его приговорили к девяти месяцам колонии.
Приговор вступил в законную силу.