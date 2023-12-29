Белгородскую область атаковали ракетами, а Сергиенко встретит Новый год в СИЗО

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
29 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARM. Об этом заявили в Минобороны РФ. Однако летевшие ракеты удалось ликвидировать — их сбила система ПВО. Атаку зафиксировали в районе 15:00. Над Белгородом в тот момент раздалась серия громких звуков. Никто не пострадал, разрушений нет.
Однако ещё под обстрелами со стороны Украины был посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Населённый пункт атаковали из РСЗО «Град». Никто не пострадал, но зафиксировали разрушения. Пострадало как минимум 20 частных домов. На месте происшествия находились оперативные и аварийные службы, в посёлке проводился подомовой обход.
29 декабря стало известно, что бывший глава Старооскольского горокруга Александр Сергиенко останется в СИЗО. В суде рассмотрели вторую апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого экс-мэра Старого Оскола на продление ему меры пресечения. Однако суд жалобу защиты отклонил.
Сообщалось, что суд повторно отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. При этом ранее защита заявляла о плохом состоянии здоровья подсудимого, но добиться перевода Сергиенко из следственного изолятора под домашний арест не удалось. Рассмотрение уголовного дела продолжится уже после Нового года.
На момент предыдущего слушания Сергиенко находился в областной больнице. В медучреждении обвиняемый находился, чтобы пройти обследование для повторной апелляции.
Александра Сергиенко обвиняют в семи эпизодах получения взяток, причём в шести из них — в крупном размере. Первый эпизод, как считает следствие, был ещё в 2017 году.
В мэрии Белгорода сообщили, когда на «Мичурина» и «Стадионе» появятся остановочные комплексы. Пока белгородцы вынуждены ждать автобусы под открытым небом. Горожане поинтересовались, обязательно ли нужны все эти «дизайнерские проекты», ведь есть модульные комплексы, которые можно установить сразу. Речь шла про «Мичурина».
Однако аналогичные вопросы у белгородцев и к остановке на «Стадионе», которую обещали установить, но так и не сделали этого. По паспорту объекта установить павильон собирались ещё 28 декабря. Причём эти сроки неоднократно переносились по разным причинам. Ремонтные работы на участке стартовали в конце сентября.
В обоих случаях городская администрация объяснила, что остановки уже смонтировали. Установить их пообещали до конца месяца.