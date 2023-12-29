Белгородскую область атаковали ракетами, а Сергиенко встретит Новый год в СИЗО

Однако аналогичные вопросы у белгородцев и к остановке на «Стадионе», которую обещали установить, но так и не сделали этого. По паспорту объекта установить павильон собирались ещё 28 декабря. Причём эти сроки неоднократно переносились по разным причинам. Ремонтные работы на участке стартовали в конце сентября.