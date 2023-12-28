Успеть за два дня: белгородцы могут не дождаться обещанную остановку на «Стадионе»

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Остановку на «Стадионе» до сих пор не смонтировали. В мэрии Белгорода при этом уверяли, что павильон появится не позднее 30 декабря.
В паспорте объекта указано, что поставить павильон должны уже сегодня, 28 декабря. К началу строительства, согласно паспорту, приступили ещё 26 сентября. Остановки нет до сих пор. Как добавили авторы публикации, судя по темпам ремонта, чуда не случится.
Надежда на установку павильона в декабре у белгородцев всё-таки была. 12 декабря на «Стадионе» заметили рабочих, но никто не знал, связаны ли работы с монтажом остановочного комплекса. Предположительно, строители могли рыть теплотрассу.
К слову, горожанам обещали смонтировать остановку несколько раз. С начала до 25 ноября, затем — до 10 декабря. Но дату снова перенесли. И, вероятно, перенесут ещё раз.