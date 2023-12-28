Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Работы на остановке «Стадион»

Успеть за два дня: белгородцы могут не дождаться обещанную остановку на «Стадионе»

28 декабря 2023, 08:22
Фото: «Белгород — это интересно»
Работы на остановке «Стадион»

На «Стадионе» в Белгороде затягивается установка остановочного павильона

Установить павильон планировали не позднее 30 декабря. До этой даты осталось два дня, однако ремонт затягивается. Фото с места работ опубликовали в группе «Белгород — это интересно».

Остановку на «Стадионе» до сих пор не смонтировали. В мэрии Белгорода при этом уверяли, что павильон появится не позднее 30 декабря.

В паспорте объекта указано, что поставить павильон должны уже сегодня, 28 декабря. К началу строительства, согласно паспорту, приступили ещё 26 сентября. Остановки нет до сих пор. Как добавили авторы публикации, судя по темпам ремонта, чуда не случится.

Надежда на установку павильона в декабре у белгородцев всё-таки была. 12 декабря на «Стадионе» заметили рабочих, но никто не знал, связаны ли работы с монтажом остановочного комплекса. Предположительно, строители могли рыть теплотрассу.

К слову, горожанам обещали смонтировать остановку несколько раз. С начала до 25 ноября, затем — до 10 декабря. Но дату снова перенесли. И, вероятно, перенесут ещё раз.

На «Стадионе» до сих пор не смонтировали остановкуНа «Стадионе» до сих пор не смонтировали остановку
На «Стадионе» до сих пор не смонтировали остановкуНа «Стадионе» до сих пор не смонтировали остановку
На «Стадионе» до сих пор не смонтировали остановкуНа «Стадионе» до сих пор не смонтировали остановку
На «Стадионе» до сих пор не смонтировали остановку
Фото: «Белгород — это интересно»
На «Стадионе» в Белгороде приступили к монтажу остановки?
Узнать подробнее
Читайте также:
Нашли ещё денег: в мэрии объяснили очередной перенос даты монтажа остановки «Стадион»Опять перенос? Белгородцам назвали новую дату монтажа остановки на «Стадионе»Остановки «Стадион» и «Мичурина» в Белгороде получат навесы. Обойдётся это в 6,6 млн
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Стадион#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Раненный в результате атаки ВСУ на мост белгородец скончался в реанимации
Сегодня, 09:22
Дом белгородцев пострадал от осколков снарядов при новом обстреле
Сегодня, 10:35
Вы удивитесь: что в Белгородской области подорожало больше, чем яйца?
Сегодня, 07:41
Белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца
Сегодня, 09:52
Белгородэнерго накануне праздников напоминает о безопасном обращении с электричеством
Сегодня, 09:36
Повышенная пенсия уже в декабре? Кто получит и в какие числа
Сегодня, 10:04