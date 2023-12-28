Успеть за два дня: белгородцы могут не дождаться обещанную остановку на «Стадионе»

В паспорте объекта указано, что поставить павильон должны уже сегодня, 28 декабря. К началу строительства, согласно паспорту, приступили ещё 26 сентября. Остановки нет до сих пор. Как добавили авторы публикации, судя по темпам ремонта, чуда не случится.