В мэрии ответили, успеют ли поставить две остановки в Белгороде за три дня

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Мэрия Белгорода назвала срок, когда на остановках «Мичурина» и «Стадионе» должны установить павильоны. Сделают это, по обещаниям чиновников, до конца года.
В Сети белгородцы поинтересовались, обязательно ли нужны все эти «дизайнерские проекты». Ведь пока что люди на остановке на «Мичурина» вынуждены ждать автобусы под открытым небом.
«Обязательно нужны все эти дизайнерские проекты? Есть же стандартные модульные комплексы, которые ставятся сразу на плитку, и не нужно копать никаких фундаментов. Люди стоят под открытым небом», — написал горожанин.
Мужчина также прикрепил фото с паспортом объекта и недавнее видео, где ворота из профлиста повредили автобус. Ими ограждён участок на «Мичурина».
В мэрии ответили, что остановочный павильон должен появиться до конца года.
Однако вопросы у белгородцев возникли не только по поводу «Мичурина», но и «Стадиона». Дело в том, что остановочный комплекс на участке белгородцы дождаться тоже не могут. Хотя по паспорту объекта поставить павильон должны были ещё вчера, 28 декабря.
«Но что-то опять пошло не так. Уже три раза сроки переносили. То подрядчик виноват, то закупку проводят и т. д. А что в этот раз случилось?» — поинтересовался другой горожанин.
Горадминистрация припасла для него аналогичный ответ. Там заявили, что павильон уже смонтирован, а установить его должны до конца месяца.
Напомним, ранее в мэрии говорили, что остановка на «Стадионе» будет не позднее 30 декабря. Но так или иначе «дедлайн» по паспорту объекта уже прошёл.