В мэрии ответили, успеют ли поставить две остановки в Белгороде за три дня

Однако вопросы у белгородцев возникли не только по поводу «Мичурина», но и «Стадиона». Дело в том, что остановочный комплекс на участке белгородцы дождаться тоже не могут. Хотя по паспорту объекта поставить павильон должны были ещё вчера, 28 декабря.