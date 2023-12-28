Дома на Харгоре в Белгороде остались без воды, организован подвоз

Ранее жители микрорайона Новая жизнь в Белгороде жаловались на слабый напор воды. Некоторые горожане, впрочем, сообщали о полном её отсутствии. Проблема, по словам белгородцев, продолжалась несколько дней, что привело к горячим спорам в соцсетях.