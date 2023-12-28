Дома на Харгоре в Белгороде остались без воды, организован подвоз

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Белгороде произошло аварийное отключение. Без воды временно остались жители домов № 15г и 15д на улице Губкина.
Белоблводоканал пишет, что жители могут заказать подвоз воды. Узнать о том, как это сделать, можно здесь.
Дополнение. К 16:00 стало известно об аварийных отключениях уже по нескольким адресам. Так, без воды остались жители Новой, 2б и Спортивной, 12 (подъезды № 1, 2 и 3).
Ранее жители микрорайона Новая жизнь в Белгороде жаловались на слабый напор воды. Некоторые горожане, впрочем, сообщали о полном её отсутствии. Проблема, по словам белгородцев, продолжалась несколько дней, что привело к горячим спорам в соцсетях.
Помимо этого, горячей воды не было в 50 домах в центре Белгорода. Причина — срочный ремонт магистральной теплосети. Временно оставшимся без отопления и горячей воды горожанам обещали сделать перерасчёт.