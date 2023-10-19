Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Авария в детсаде

Неудачливый садик: в белгородском детсаде отключилось отопление и затопило подвал

19 октября 2023, 07:31
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
Авария в детсаде

В белгородском детсаде наладили отключившееся отопление

В пятницу 13-го в детском саду №49 отключилось отопление из-за перегоревших насосов, а также испортились подвесные потолки. Мэр города Валентин Демидов заверил жителей, что все проблемы удалось решить ко вторнику, но детсад всё ещё нуждается в дополнительном насосе.

Ещё вечером пятницы, 13 октября, в детском саду №49 в Белгороде из-за аварии отключилось отопление. Восстановить теплосети и запустить систему ремонтная бригада смогла к понедельнику. Специалисты выяснили, что перебои с отоплением были в насосах — они перегорели. Но все проблемы на этом не ушли: из-за порыва сетей произошло подтопление подвала.

В настоящий момент насос заменили, а теплоподачу наладили. Однако детский сад нуждается в ещё одном новом насосе и ремонте подвесных потолков, которые пострадали в результате аварии. Мэр утверждает, что его заместитель проследит как минимум за установкой нового насоса.

По состоянию на 18 октября все детские сады и школы города отапливаются, кроме одного. В садике №85 завершается капитальный ремонт, поэтому и отопления с детьми в его стенах нет.

Авария в детсадеАвария в детсаде
Авария в детсадеАвария в детсаде
Авария в детсадеАвария в детсаде
Авария в детсадеАвария в детсаде
Авария в детсадеАвария в детсаде
Авария в детсаде
Фото: личная страница мэра Валентина Демидова
Просил миллион, дали 10 тысяч: уволенный сторож вернулся на работу в детсад через суд
Узнать подробнее
Читайте также:
В детсадах Белгорода проведут встречи с родителями по поводу недопуска в детсадыЗаболеваемость в школах и детсадах Белгородской области возьмут на особый контрольБелгородцы после капремонта дома остались без отопления
#Отопление#Новости Белгорода#Белгород#Детский садик#Затопление подвала#Валентин Демидов#Александра Склярова
Подпишитесь
Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла
Сегодня, 07:30
В Белгороде наградят мужчин, спасших людей от огня после падения беспилотника
Вчера, 18:00
Юный кондитер из Белгородской области попытается удивить Клаву Коку своими умениями
Сегодня, 07:27
«Служат только здоровые парни»: как белгородцев набирают на срочную службу
Сегодня, 07:57
Более 120 вопросов техприсоединения к сетям решено в ходе Дней клиента Белгородэнерго
Сегодня, 07:01
«Хор Турецкого» переносится: в Белгороде изменили дату концерта
Сегодня, 08:18