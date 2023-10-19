Неудачливый садик: в белгородском детсаде отключилось отопление и затопило подвал

Ещё вечером пятницы, 13 октября, в детском саду №49 в Белгороде из-за аварии отключилось отопление. Восстановить теплосети и запустить систему ремонтная бригада смогла к понедельнику. Специалисты выяснили, что перебои с отоплением были в насосах — они перегорели. Но все проблемы на этом не ушли: из-за порыва сетей произошло подтопление подвала.