Неудачливый садик: в белгородском детсаде отключилось отопление и затопило подвал

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ещё вечером пятницы, 13 октября, в детском саду №49 в Белгороде из-за аварии отключилось отопление. Восстановить теплосети и запустить систему ремонтная бригада смогла к понедельнику. Специалисты выяснили, что перебои с отоплением были в насосах — они перегорели. Но все проблемы на этом не ушли: из-за порыва сетей произошло подтопление подвала.
В настоящий момент насос заменили, а теплоподачу наладили. Однако детский сад нуждается в ещё одном новом насосе и ремонте подвесных потолков, которые пострадали в результате аварии. Мэр утверждает, что его заместитель проследит как минимум за установкой нового насоса.
По состоянию на 18 октября все детские сады и школы города отапливаются, кроме одного. В садике №85 завершается капитальный ремонт, поэтому и отопления с детьми в его стенах нет.