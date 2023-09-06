На дорогах Белгорода вновь отключились светофоры

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В очередной раз в Белгороде отключились светофоры. Объекты не работают на пересечениях проспекта Ватутина и улицы Губкина, улиц Корочанской и Производственной. По информации ЦОДД, причиной отключений стали работы на сетях электроснабжения. Завершиться они должны к 17:00. Автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах.
В начале августа в областном центре также отключались светофоры. Они не работали на пересечении улиц Победы и Николая Чумичова из-за работ на сетях электроснабжения. Также отключения произошли на Белгородском проспекте на пересечении с проспектом Богдана Хмельницкого и в районе Центрального рынка. Причиной послужило отключение электропитания.
До этого светофоры отключались сразу на трёх перекрёстках. Тогда проводились ремонтные работы.
А накануне светофоры в Белгороде засбоили из-за ночной непогоды.