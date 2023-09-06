На дорогах Белгорода вновь отключились светофоры

В начале августа в областном центре также отключались светофоры. Они не работали на пересечении улиц Победы и Николая Чумичова из-за работ на сетях электроснабжения. Также отключения произошли на Белгородском проспекте на пересечении с проспектом Богдана Хмельницкого и в районе Центрального рынка. Причиной послужило отключение электропитания.