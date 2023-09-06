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Светофор

На дорогах Белгорода вновь отключились светофоры

6 сентября 2023, 09:53
Фото: 1MI
Светофор
Светофоры не работают на пересечениях Ватутина — Губкина и Корочанская — Производственная, сообщили в Центре организации дорожного движения. Починить их должны до сегодняшнего вечера.

В очередной раз в Белгороде отключились светофоры. Объекты не работают на пересечениях проспекта Ватутина и улицы Губкина, улиц Корочанской и Производственной. По информации ЦОДД, причиной отключений стали работы на сетях электроснабжения. Завершиться они должны к 17:00. Автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах.

В начале августа в областном центре также отключались светофоры. Они не работали на пересечении улиц Победы и Николая Чумичова из-за работ на сетях электроснабжения. Также отключения произошли на Белгородском проспекте на пересечении с проспектом Богдана Хмельницкого и в районе Центрального рынка. Причиной послужило отключение электропитания.

До этого светофоры отключались сразу на трёх перекрёстках. Тогда проводились ремонтные работы.

А накануне светофоры в Белгороде засбоили из-за ночной непогоды.

Из-за ночной непогоды в Белгороде засбоили светофоры
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#Город#Белгородская область#Дорога#Светофоры#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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