Почему в Белгороде горячую воду отключают на две недели?

В ходе вечернего прямого эфира мэру Белгорода Валентину Демидову поступил вопрос от одного из жителей города. Белгородец поинтересовался, почему в регионе во время летних ремонтных программ горячую воду отключают на две недели. По его словам, те же работы в Москве выполняются за 3-5 дней.