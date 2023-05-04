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Published Сегодня, 21:23

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Почему в Белгороде горячую воду отключают на две недели?

3 мая 2023, 21:23
Фото: 1MI
По словам жителя, в Москве эти же работы выполняются за 3-5 дней. В прямом эфире мэр объяснил, почему отключение воды в Белгороде длится две недели.

В ходе вечернего прямого эфира мэру Белгорода Валентину Демидову поступил вопрос от одного из жителей города. Белгородец поинтересовался, почему в регионе во время летних ремонтных программ горячую воду отключают на две недели. По его словам, те же работы в Москве выполняются за 3-5 дней.

Валентин Демидов объяснил, что объём работ может быть большим, поэтому и срок на ремонтные работы установлен в две недели.

Понимаю, неудобно и достаточно долго. Летом выполняются не только плановые профилактические работы, но и мероприятия по капремонту и замене тепловых сетей. За 3-5 дней провести их не всегда возможно, поэтому требуется длительное отключение. По санитарно-эпидемиологическим нормам во время ежегодных профилактических ремонтов отключение горячей воды не должно превышать 14 суток. То есть, мы действуем в рамках нормативов.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, что старт отключения горячей воды запланирован на 16 мая. Работы в регионе начнутся с Белгорода и Губкинского округа.

Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду
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#Александра Склярова#Горячая вода#Отключение воды#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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