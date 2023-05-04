Почему в Белгороде горячую воду отключают на две недели?

Posted Сегодня, 21:23
Published Сегодня, 21:23
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
В ходе вечернего прямого эфира мэру Белгорода Валентину Демидову поступил вопрос от одного из жителей города. Белгородец поинтересовался, почему в регионе во время летних ремонтных программ горячую воду отключают на две недели. По его словам, те же работы в Москве выполняются за 3-5 дней.
Валентин Демидов объяснил, что объём работ может быть большим, поэтому и срок на ремонтные работы установлен в две недели.
Понимаю, неудобно и достаточно долго. Летом выполняются не только плановые профилактические работы, но и мероприятия по капремонту и замене тепловых сетей. За 3-5 дней провести их не всегда возможно, поэтому требуется длительное отключение. По санитарно-эпидемиологическим нормам во время ежегодных профилактических ремонтов отключение горячей воды не должно превышать 14 суток. То есть, мы действуем в рамках нормативов.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, что старт отключения горячей воды запланирован на 16 мая. Работы в регионе начнутся с Белгорода и Губкинского округа.