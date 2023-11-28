Оставшимся без горячей воды и отопления белгородцам пересчитают плату за ЖКУ

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В минувшие выходные стало известно, что жители нескольких домов в районе остановки «Стадион» на время останутся без тепла и горячей воды. Требовался срочный ремонт магистральной теплосети.
Работы завершили накануне. По информации мэрии, тепло и горячая вода вернулись в 27 многоквартирных домов.
Белгородцам, в чьих квартирах нет счётчиков горячей воды и в домах которых нет общедомовых приборов учёта отопления, сделают перерасчёт. Это будет отражено в платёжках за следующий месяц.
Сообщалось, что без горячей воды оставалось около 50 домов на проспектах Б. Хмельницкого и Славы, Свято-Троицком и Народном бульварах, 2-м Котлозаводском переулке, на улицах Преображенской, Пушкина, Победы, Котлозаводской.