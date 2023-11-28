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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Вода

Оставшимся без горячей воды и отопления белгородцам пересчитают плату за ЖКУ

28 ноября 2023, 11:24
Фото: 1MI
Вода

Белгородцам на «Стадионе» вернули тепло и горячую воду

Подачу возобновили в 27 домах ещё накануне. В мэрии заверили, что оставшимся без тепла горожанам сделают перерасчёт начислений. Их отразят в платёжке за декабрь.

В минувшие выходные стало известно, что жители нескольких домов в районе остановки «Стадион» на время останутся без тепла и горячей воды. Требовался срочный ремонт магистральной теплосети.

Работы завершили накануне. По информации мэрии, тепло и горячая вода вернулись в 27 многоквартирных домов.

Белгородцам, в чьих квартирах нет счётчиков горячей воды и в домах которых нет общедомовых приборов учёта отопления, сделают перерасчёт. Это будет отражено в платёжках за следующий месяц.

Сообщалось, что без горячей воды оставалось около 50 домов на проспектах Б. Хмельницкого и Славы, Свято-Троицком и Народном бульварах, 2-м Котлозаводском переулке, на улицах Преображенской, Пушкина, Победы, Котлозаводской.

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#Город#Белгородская область#Горячая вода#Отопление#Новости Белгорода#Перерасчёт#Инна Рогова#Белгород#Платёжки
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