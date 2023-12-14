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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Корь

Президент объяснил распространение кори прибытием мигрантов и уходом фармкомпаний

14 декабря 2023, 12:44
Фото: 1MI
Корь

Владимир Путин рассказал, почему в России выросла заболеваемость корью

Владимир Путин отметил, что увеличение заболеваемости корью в России связано, в частности, с приезжими с Украины, где низкий уровень привития. Президент объяснил недостаток вакцин технической неисправностью и заверил, что данная проблема будет решена в скором времени.

Также, объясняет президент, одной из проблем является и уход из России компаний, которые занимались лекарствами. Это послужило причиной и исчезновения с отечественного рынка 14 важных препаратов. Однако, уверяет глава государства, с замещением импортных медикаментов отечественными обязательно справятся. Наряду с этим, организуется поиск пути закупок и из-за рубежа — «и по импорту будем закупать, и будем сами производить». К тому же:

«Такой всплеск заболевания по кори во всём мире один раз в четыре года появляется. К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты. И с Украины. Миллионы людей переехали к нам с Украины».
Владимир Путин, президент РФ

Специалисты, в том числе из Роспотребнадзора, говорят, что такой рост случаев кори связан с последствиями пандемии COVID-19, недостатком вакцин и усилением негативного отношения к прививкам.

Напомним, что в текущем году в Белгородской области уже обнаружены 14 пациентов с корью и почти 80 с коклюшем. Однако в прошлом году не было выявлено ни одного случая подобных заражений.

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#Город#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Роспотребнадзор#Иммунизация#Новости Белгорода#Корь#Белгород#Вакцины#Татьяна Лукащева#Трудовые мигранты#Препараты#Коклюш#Прямая линия Владимира Путина - 2023
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