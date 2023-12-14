Президент объяснил распространение кори прибытием мигрантов и уходом фармкомпаний

Также, объясняет президент, одной из проблем является и уход из России компаний, которые занимались лекарствами. Это послужило причиной и исчезновения с отечественного рынка 14 важных препаратов. Однако, уверяет глава государства, с замещением импортных медикаментов отечественными обязательно справятся. Наряду с этим, организуется поиск пути закупок и из-за рубежа — «и по импорту будем закупать, и будем сами производить». К тому же: