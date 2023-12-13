В Белгородской области выросла заболеваемость корью и коклюшем

Кроме этого, известно, что в регионе на середину ноября находилось 4,1 тыс. доз вакцин от кори для взрослых. Детские же препараты к этому времени были уже израсходованы. В этом году от заболевания привились 26,9 тыс. человек, из них 18,2 тыс. детей. При этом в прошлом году прививались чаще: 29,9 тыс. человек, из которых детей — 26,9 тыс. Областное правительство обещает до конца года поставить 32,7 тыс. доз разных вакцин от кори.