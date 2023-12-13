В Белгородской области выросла заболеваемость корью и коклюшем

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
За 2023 год во всём Черноземье, включая Белгородскую область, наблюдался рост заболеваемости корью и коклюшем. Если в прошлом году не было выявлено ни одного случая, то в октябре 2023-го насчитывалось от 14 до 70.
Роспотребнадзор Белгородской области сообщил, что за десять месяцев в регионе корью заболели 14 человек, девять из которых — дети. Серьёзнее дела обстоят с коклюшем: за этот же период заболеваемость выросла с нуля до 79 случаев, из них 73 — несовершеннолетние пациенты.
Кроме этого, известно, что в регионе на середину ноября находилось 4,1 тыс. доз вакцин от кори для взрослых. Детские же препараты к этому времени были уже израсходованы. В этом году от заболевания привились 26,9 тыс. человек, из них 18,2 тыс. детей. При этом в прошлом году прививались чаще: 29,9 тыс. человек, из которых детей — 26,9 тыс. Областное правительство обещает до конца года поставить 32,7 тыс. доз разных вакцин от кори.
В то же время от коклюша в этом году привились 19,4 тыс. детей, в прошлом — 20,6 тыс. детей. В настоящий момент поставлять дозы вакцин от коклюша не планируется.