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Вакцинация

В Белгородской области выросла заболеваемость корью и коклюшем

13 декабря 2023, 07:08
Фото: 1MI
Вакцинация

В Белгородской области насчитали 14 пациентов с корью и 79 — с коклюшем

В Белгородской области в этом году выявили несколько заболевших, в то время как в 2022-м заражённых не обнаружили. Журналисты «Коммерсанта» решили выяснить, сколько в регионе болеет человек и сколько доз вакцин имеется в запасе.

За 2023 год во всём Черноземье, включая Белгородскую область, наблюдался рост заболеваемости корью и коклюшем. Если в прошлом году не было выявлено ни одного случая, то в октябре 2023-го насчитывалось от 14 до 70.

Роспотребнадзор Белгородской области сообщил, что за десять месяцев в регионе корью заболели 14 человек, девять из которых — дети. Серьёзнее дела обстоят с коклюшем: за этот же период заболеваемость выросла с нуля до 79 случаев, из них 73 — несовершеннолетние пациенты.

Кроме этого, известно, что в регионе на середину ноября находилось 4,1 тыс. доз вакцин от кори для взрослых. Детские же препараты к этому времени были уже израсходованы. В этом году от заболевания привились 26,9 тыс. человек, из них 18,2 тыс. детей. При этом в прошлом году прививались чаще: 29,9 тыс. человек, из которых детей — 26,9 тыс. Областное правительство обещает до конца года поставить 32,7 тыс. доз разных вакцин от кори.

В то же время от коклюша в этом году привились 19,4 тыс. детей, в прошлом — 20,6 тыс. детей. В настоящий момент поставлять дозы вакцин от коклюша не планируется.

Почему в Белгородскую область не поступает вакцина от кори?
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#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Вакцина#Корь#Белгород#Коклюш#Александра Склярова
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